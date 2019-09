Laura Bozzo con foto celebra el haberse quedado en México

Laura Bozzo quien asegura sentirse más mexicana que peruana, celebró con motivo de las Fiestas Patrias su llegada a México donde empezó nuevamente a retomar su carrera en los talk shows, donde alcanzó tremenda popularidad.

Pero lo que llamó la atención de la imagen, fue como Bozzo llegó al país un poco más delgada y afectada después del arresto domiciliario que enfrentó por la supuesta venganza ocasionada por Toledo, con quien mantuvo una rivalidad en su natal país.

"Celebro #Mexico por qué aquí volví a nacer!!! Esta era yo cuando salí del arresto domiciliario la injusticia que viví por la venganza de Toledo, me destruyeron lo perdí todo, mi único sueño venir a México y así llegue sin nada, con depresión, casi no comía, pero gracias a su gente que me dio amor que curo todas mis heridas estoy mas fuerte que nunca por eso y por mucho más que VIVA MÉXICO", escribió Bozzo en Instagram.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 500 likes y varios comentarios donde le hacen saber que es un personaje muy querido de la pantalla chica dejándole en claro que las criticas o ataques en su contra es de gente que solo quiere perjudicar su carrera.

"Dios te bendiga Laurita.. yo me acuerdo de esos malos tiempos que pasaste", "Y a pesar de todo eso con una sonrisa", "Cómo le dicho es una bendición tenerte en mi entorno", le escribieron a Laura sus verdaderos fans.

Y es que Laura sigue esforzándose para darse a conocer más en el mundo del espectáculo, pues Tv Azteca y Televisa le han dado la oportunidad.

Cabe mencionar que su hija Alejandra De La Fuente, también se ha convertido en una persona querida, pero de una manera más sexy donde la hemos visto derrochar pasión gracias a sus candentes fotos en tangas y lencería.