Laura Bozzo confiesa las cirugías estéticas a las que se ha sometido

Laura Bozzo no tiene problema alguna al confesar que cuando la ocasión lo amerita, ha recurrido a uno de los mejores "aliados" de muchas famosas: ¡el bisturí! En una entrevista con Yina Calderón, la llamada "abogada de los pobres" de 68 años de edad, mencionó las cirugías estéticas que se ha realizado.

"No soy de muchas cirugías, antes que nada, soy de ejercicio físico, pero me he hecho las lolas (los senos), me he hecho en las rodillas, una vez me hice como una especie de lipo", comentó Laura Bozzo, quien en unos días estrenará su nuevo programa llamado "Laura sin censura".

La conductora de televisión de origen peruano, aprovechó la charla para desmentir los rumores de que se había inyectado polímeros, sustancias sintéticas como la silicona líquida o derivados de la parafina y aceites no aptos para las personas, que se utilizan para rellenos de ciertas áreas del cuerpo como glúteos, rostro o piernas con el objetivo de rejuvenecer o embellecer.

Laura Bozzo aclaró que ha recurrido a tratamientos a base de plasma, células madre y hasta hilos rusos pues le gusta que como resultado quede un rostro natural.

En la cara me hago mucho plasma, células madres, me pongo colágeno, acá (zona de la oreja) me rajé y me puse hilos rusos porque no me gusta que te jalen.

La controvertida "Señorita Laura" mencionó que aunque ha recurrido a varias cirugías estéticas, está consciente de que no debe abusar al respecto. "Tampoco hacer el ridículo y querer aparentar 30 años cuando no los tengo, que te suavicen el rostro sí, pero sin caer en el ridículo".

