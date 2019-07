Laura Bozzo confiesa que Christian Suárez la golpeó

Laura Bozzo hizo una polémica confesión sobre su exnovio Christian Suárez y es que reveló para un programa peruano llamado 'El valor de la verdad', que el hombre con quien vivió varios años la agredió cuando tuvieron una discusión.

Fue en Perú donde la conductora vivió violencia domestica incluso aseguró que una de sus empleadas fue testigo del altercado y es que esa fue una de las tantas razones por las que Bozzo se fue a México para después terminar con él.

"Él odiaba que yo tomara ni siquiera un vaso entiendes y no tengo ningún problema si yo quiero tomar un vaso o lo que sea es problema mio, entonces estábamos en esa discusión entonces pum me empuja y yo me voy estaba Joaquina justamente mi empleada y yo me voy contra el marco donde yo guardo las joyas...", dijo Bozzo.

Por si fuera poco la peruana sufrió una herida en su ceja por lo que Christian se asustó demasiado y comenzó a pedirle perdón a su ahora exnovia quien empezó a gritar al ver la herida.

"Cuando me di cuenta empiezo a dar de gritos o sea me fui corriendo donde Otto por supuesto no con él fui disparada él no lloraba en el carro porque me decía 'Lau perdón porque no sé que, no sé como fue, es que tú me pones furioso' y la verdad que nos fuimos a la clínica".

Laura señaló que nunca habló del tema pues dijo que era un problema que ella podía arreglar pero decidió sacarlo a la luz pues una vez más la famosa señaló estar en contra de todos los maltratos hacia la mujer.

"Yo considere que era algo que yo podía solucionar, me entiendes y fue una de las veces que dije yo tengo que terminar con esta relación porque ya se está volviendo enfermiza...", dijo Laura.

Actualmente Laura se encuentra soltera disfrutando de la vida y centrándose en nuevos proyectos, ya que no esta interesada en una relación por el momento.

Mientras tanto Christian tiene un romance con Adriana Miel con quien se le ha visto derrochando amor en las redes sociales desde hace tiempo.

Más noticias