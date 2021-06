Laura Bozzo deja por la paz a Lolita Cortés y ahora arremete en contra de Latin Lover (VIDEO)

Laura Bozzo regresó a la competencia "Las estrellas bailan en Hoy", ahora siendo pareja de baile del actor y cantante Raúl Sandoval, quien formó parte de la primera generación de La Academia. En la emisión de este viernes, la conductora de televisión peruana protagonizó una nueva pelea pero en esta ocasión no con Lolita Cortés, sino con el ex luchador profesional Latin Lover (forma parte del panel de jueces).

Raúl Sandoval y Laura Bozzo llevaron a cabo una coreografía al son de la quebradita. Cuando los jueces dieron sus respectivas críticas y puntuaciones, Latin Lover (ex integrante del show "Solo para mujeres"), comentó que dejó la lucha libre cuando se dio cuenta que su cuerpo había envejecido y por lo tanto, no tenía el mismo rendimiento.

Latin Lover reconoció el esfuerzo de la llamada "Abogada de los pobres", pero ante la diferencia de edad entre ella y Raúl Sandoval, la responsabilidad de llevar a cabo la coreografía lo mejor posible recayó más en el cantante.

La "Señorita Laura" se sintió ofendida por los comentarios de Latin Lover, pues dedujo que el también modelo de 53 años de edad, le estaba diciendo "vieja". La conductora de televisión lo interrumpió, "me faltas al respeto permanentemente", le dijo.

Los ánimos entre ambos comenzaron a ponerse "color de hormiga" como coloquialmente se dice. "No puedo decirle nada porque luego luego se ofende", manifestó Latin Lover ante la actitud de Laura Bozzo.

Posteriormente Laura Bozzo siguió arremetiendo en contra del ex luchador de la AAA; en su cuenta de Instagram publicó el siguiente mensaje: "me divertí muchísimo adoro Raúl Sandoval, pero no voy a tolerar ninguna discriminación por mi edad, si un hombre mayor baila con una joven que bien aplauden, pero si la mujer es mayor, que horror, como dijo Latin Lover".