Laura Bozzo destruye con trapeador regalos que Ivonne Montero hizo para su hija

México. "Pobreza en el alma", eso es lo que tiene Laura Bozzo según opinión de Ivonne Montero, pues cometió un acto reprobable que le ha molestado mucho y lo hace público la cantante.

Laura Bozzo destruyó con un trapeador los regalos que Ivonne Montero hizo para su hija y en redes sociales seguidores de esta última le han mostrado su apoyo y arremente en contra de la peruana.

Según se da a conocer en varios portales de noticias, Bozzo tomó venganza de lo que le hizo Montero y fue a una de las mesas y comenzó a destruir las figuras de frijoles que Ivonne había hecho para su hija.

Lo anterior ocurrió luego de que Ivonne destruyera una figura de cartón que le regaló Natalia Alcocer a Laura Bozzo, esto delante de la conductora, y vino con esto algo inimaginable.

Tras el hecho, Bozzo y Montero se dijeron palabras hirientes ante la sorpresa de todo mundo: "Yo si gano acá no va a ser por estarme haciendo la víctima ni por llorona, ni por el azar, ni por estar haciéndome la estúpida y esta hipócrita manipuladora que usa a su hija para dar lástima, me repugna", dijo Bozzo.

“Tu pobre de alma, de miseria que tienes”, le dice Montero a Laura en el reality show La casa de los famosos y la peruana le contesta a Ivonne: "En mi vida he ganado un dólar por poner a mis hijas... en mi vida”; acto seguido, Montero responde: “Y yo los gano por ella”.

Algo fuerte que Laura Bozzo remarcó sobre Ivonne: "¿Sabes cómo gano yo? Trabajando con mi cerebro no con mi cu**... Yo no he ganado dinero lamiendo los hue*** a la gente para que me den trabajo, saltando de la cama de Nacho a la de Lewis y Eduardo, no necesito de eso para ganarme un pan”.

Luego Ivonne Montero la llamó patética y le expresó que no se soporta ni ella misma y es muy triste haberla conocido realmente como es.