Laura Bozzo detesta a Pati Chapoy y revela todo lo que le hizo cuando estaba en Tv Azteca

Laura Bozzo de 69 años de edad, confesó en La Casa de Los Famosos que Pati Chapoy de 72 no es santo de su devoción, pues reveló que en el pasado le hizo una mala jugada, incluso aseguró que la detestaba, pero después dijo que no, ya que recordó que alguien de su equipo de belleza mandó a que le dañaran su cabello.

En un video que circula en redes sociales se puede ver a Laura Bozzo acostada y diciendo que detesta a Pati Chapoy por la acción que mandó hacer, pues asegura que la rivalidad entre ambas se debía al rating de sus programas en aquellos años, donde la peruana tenía el más alto cuando formó parte de Televisa.

"En realidad no la detesto, pero cuando yo estuve en Azteca me hacía la vida imposible, mandó que a uno de la gente que le teñía a ella me tiñeron a mí y me quemaron toda la parte acá del pelo, ay no, es que yo llegue y arrasamos el rating era alucinante ella empezó hacer tres puntos y yo hice siete imagínate entonces se armó un lío", dijo Laura Bozzo.

Por si fuera poco, la conductora peruana dijo que la titular de Ventaneando se puso furiosa cuando se enteró de que ella no iba a entrevistar a Celia Lora cuando fue el escándalo del accidente donde una persona perdió la vida, por lo que la enemistad entre ambas se puso aún peor dejando en claro que la enemistad entre las dos poderosas mujeres sigue al tope.

Cabe mencionar que siempre se ha dicho de varias rivalidades entre Pati Chapoy y otros famosos, pero nadie se esperaba que la periodista de espectáculos tuvieran rencillas con Bozzo quien también es uno de los personajes polémicos de la televisión mexicana desde hace años.

"Se contradice cuando no tenía trabajo le pedía perdón a kacseñora chapoy y varios compañeros de tv azteca por su soberbia???? Lleven a guelis al psiquiatra junto con su jefe el chiquillo de las exclusivas el Infame", "En serio ella sacó a Celia Lora de la cárcel???

Ya perdimos a esta señora!", escriben las redes.