Laura Bozzo dice que Alicia Machado no goza de ningún talento y la venezolana le responde

Una vez más Laura Bozzo de 69 años de edad, está dando de que hablar en La Casa de Los Famosos, esto después de que hiciera un comentario sobre Alicia Machado de 45, pues mientras se preparaba para dormir dijo que la ex reina de belleza no tenía talento para conductora.

Y es que Laura Bozzo estaba hablando con Salvador Zerboni y le preguntó que estaba haciendo la venezolana en el mundo del espectáculo, por lo cual su colega reveló que podría estar enfocada en la conducción, algo que le causó molestia, pues la peruana asegura que no tenía madera para ese rol.

Como era de esperarse, el chisme de inmediato corrió como pólvora en redes sociales, por lo que Alicia Machado le contestó diciéndole que en efecto que no es la primera vez que hace comentarios de ese tipo, pero le recalcó que por alguna razón a Laura Bozzo le ha ido peor, pues la tachó de ser una arrogante.

"Siempre me ha dicho que no tengo talento para nada pero allí sus problemas en la vida, la arrogancia de no valorar a los demás" escribió en redes sociales la ex Miss Universo quien fue la primera ganadora de La Casa de Los Famosos, uno donde dio mucho de que hablar.

Alicia la apoyaba

Para quienes no lo saben, Alicia Machado dijo en una de las galas de La Casa de Los Famosos que su favorita para ganar sin duda alguna era Laura Bozzo por defender a las mujeres de todo, pero con este comentario las cosas se podrían complicar en cuestión de apoyo por la manera en que se refirió de la también actriz quien no se deja de nada ni de nadie.

"Y Alicia Machado apoyándola wow que viejita tan malvada", "Ojalá saquen a estos dos, no saben ni lo que hablan", "Ahora sí, le doy la razón a Laura... Que le importa a los demás como te ves si tú te sientes bien así", "Mejor tráiganse a Laura y que la perdone imagen si así estarán las cosas", escriben las redes sociales sobre la situación que está pasando.