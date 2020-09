Laura Bozzo es acusada de intento de homicidio por Cristian Zuárez, su expareja

México. Laura Bozzo es acusada de intento de homicidio por su expareja Cristian Zuárez. Por haber atentado en contra de su ex, La señorita Laura podría ir presa, y es Cristian quien vino especialmente a México para interponer una demanda en contra de ella. Desea que se haga justicia.

Anteriormente, Cristian Zuárez, quien fue pareja sentimental de Laura Bozzo durante varios años, relató que ella lo persiguió con uncuchillo e intentó quitarle la vida, por eso interpuso una demanda en su contra alegando en ella intento de homicidio. Las pruebas ya las presentó el abogado de Zuárez.

Ignacio Trimarco, abogado de Zuárez, contó en Runrún del espectáculo que ya se ratificó la denuncia a Bozo por el intento de homicidio perpetrado por la conductora originaria de Perú. "La tentativa de homicidio es un delito grave: Bozzo lo apuntó con un cuchillo y hay más antecedentes", dijo el abogado.

Según reporte en distintos portales de noticias, luego de ser contactada por los conductores de Runrún del espectáculo, Laura Bozzo citó es abogada y a las pruebas se remite. "Siempre actué con la ley. Tengo dos demandas yo también por extorsión".

Qué pena. Después de tantos años de haber sido la persona que le cambió la vida a alguien. No se le muerde la mano a quien te da de comer. Yo estoy trabajando con muchas personas que perdieron todo en la pandemia y no estoy para perder tiempo con estas cosas. No voy a ratificar lo que no existe", dijo Laura.