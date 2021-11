Laura Bozzo feliz: Su orden de arresto queda suspendida al parecer para siempre

Laura Bozzo de 69 años de edad reapareció en redes sociales con un polémico video donde asegura que la orden de aprensión que había en su contra quedó suspendida, es por eso que decidió mostrar su felicidad asegurando que extrañaba demasiado a sus fans quienes quería saber algo de ella.

Antes que nada decirles que los he extrañado con toda mi alma he pasado por momentos tan doloroso que ni se pueden imaginar, pero gracias a Dios el día de hoy ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura luego de haber cumplido con los requisitos puesttos por el juez y al personal que me ha ayudado y de pagar la suma que ellos impusieron, gracias a la justicia mexicana, gracias a mi abogado adorado, dijo la conductora.

Para quienes no lo saben Laura Bozzo desapareció por un tiempo después de una orden de captura por haber vendido una casa embargada de manera ilegal, por lo que hubo una orden de captura en su contra, incluso la Interpol la buscó por todas partes, pero no daban con ella.

Gracias a Dios por haberme dado la fuerza para resistir esta prueba tan dolorosa pero aquí estoy más fuerte que nunca los amo, escribe Laura Bozzo en su video donde se le ve muy feliz después de quedar libre de los cargos que se le presentaron.

Como era de esperarse las redes sociales de inmediato reaccionaron al video de Laura Bozzo quien hace unos días lamentó todo lo que estaba pasando, pero aseguró que su regreso sería más fuerte que nunca, por lo que ahora está decidida a regresar a la televisión.

"Eres una guerrera . Tus armas siempre son la verdad … tu escudo la dignidad y el amor", "Tranquila Laura que si hablaron y condenaron a Dios lo juzgaron hasta la muerte no podemos esperar menos un abrazo desde Colombia", "Hermosa te queremos mucho, yo savia que todo estaría bien. Saludos desde", le escriben a la famosa.

Mostrará que es inocente

La presentadora de origen peruano aseguró que demostrará que es una mujer inocente y volvió a remarcar que todo lo que se ha dicho en diversos noticieros sobre su problema legar es una verdadera mentira.

