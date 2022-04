Laura Bozzo habría acusado a Erika Buenfil y Rebecca de Alba de bajarle a su ahora ex novio

Laura Bozzo de 69 años de edad, vuelve a robar reflectores pues en una ocasión les dijo de cosas tanto a Rebecca de Alba como a Erika Buenfil, esto después de que su ahora ex Cristian Zuárez se desviviera en halagos para las dos mujeres quienes sufrieron la furia de la famosa quien entró en celos.

De acuerdo con Pepillo Origel, en una ocasión decidió invitar a Erika Buenfil y Laura Bozzo quien también iba con Cristian Zuárez en ese momento a una obra de caridad realizada por Rebecca de Alba, cuando estaban en la reunión el galán de la peruana en ese momento le pidió al periodista de espectáculos que le presentara a la ex reina de belleza, llevándolo hasta su camerino.

Cuando Cristian Zuárez por fin pudo charlar con la guapa rubia y anfitriona de la noche, se escuchó a Laura Bozzo afuera del camerino gritándole a todos, pues le molestó demasiado dicha acción, por lo que Rebecca de Alba sufrió una serie de insultos en ese momento, acción que no le gustó a Pepillo Origen quien terminó corriendo a su amiga de dicho lugar.

Tras calmarse un poco las cosas, Laura Bozzo de inmediato le pidió perdón a su amigo de hace años, por lo que más tarde se reencontraron en un lujoso restaurante de la Ciudad de México, donde solo estaba Pepillo Origel y Erika Buenfil quienes recibieron de buena manera a la pareja.

Mientras los ánimos se habían calmado en la cena, el ex de Bozzo le dijo a Erika Buenfil que era una mujer muy guapa y admiraba su carrera, provocando de nueva cuenta el enojo de dicha mujer, quien se le fue con todo a la actriz de telenovelas, que solo mostraba una cara desorientada al escuchar todo lo que le decía la enfurecida famosa.

Como era de esperarse, el presentador molesto de nueva cuenta decidió correr del lugar a la pareja, pues no permitió un momento más que su compañera fuera humillada en un lugar público, por lo cual se hicieron de cosas y es que no es la primera vez que se dice este tipo de peleas que se dieron entre esta ex pareja.

