Laura Bozzo recurriría a toda clase de insultos para subir el raiting de su programa "Laura sin censura"

México.La conductora de televisión Laura Bozzo sería capaz de haber filtrado los audios en los que se le escucha decir que está "harta" de vivir en México, con la finalidad de subir el raiting de su programa "Laura sin censura", en el que además recurre a toda clase de insultos para conseguir lo mismo. Esto es lo que comentan en el programa Fórmula Espectacular y lo hacen público Flor Rubio y Miguel Ángel Maldonado "El Chiapaneco".

En días pasados se filtraron unos audios en los que se le escucha a Laura Bozzo decir que está harta de “este pinch* país”, aunque nunca se escucha que mencione de cuál país se trata. Las frases son muy claras, sin embargo, Laura dijo que se trata de audios editados.

No me sorprendería que la misma Laura Bozzo filtró esto porque ella vive del escándalo, es una mujer show, muy maquiavélica en ese sentido. No es correcto lo que hace pero sí se va a justificar. Esto se me hace muy armado”, dice Miguel Angel Maldonado "El Chiapaneco" en Fórmula Espectacular.

Flor Rubio, por su parte, señala que tratese del país que se trate, Laura no debe hablar de esa forma porque ha tenido trabajo en muchos países y debe de ser una persona agradecida. Lo que expresa en los audios, agrega Flor, habla bastante mal de Laura Bozzo.

Pleito entre Laura y su ex se filtra y también escandaliza

Un pleito entre Laura Bozzo y Cristian Zuárez, su ex, se filtró también en redes sociales y escandalizó en ellas. En las imágenes y audio puede escucharse que él le reclama a ella que vive de fiesta en fiesta, pero también Laura rompe en llanto cuando Christian la llama drogadicta. El video circula en internet y se hace viral.

Cristian Zuárez, en entrevista con el programa "Suelta la Sopa", confesó que la discusión entre Laura Bozzo y él tuvo lugar en Perú, durante 2015, cuando ambos eran pareja; el ex de Laura recuerda que en esa ocasión le reclamó porque lo desatendió mucho y siempre le daba prioridad a las fiestas, cosa que no le gustaba a él.

Tú sola haces esto Laura, tú sola”, le recrimina Cristian, mientras la conductora se suelta llorando: "Tú cuando estás alcoholizada hablas, todo el tiempo hablas", "Tú me has dicho drogadicta y yo no soy drogadicta”, se escucha en el audio.

Cristian, en la plática que tuvo con "Suelta la Sopa", programa de televisión de Telemundo, comenta que en ese viaje a Perú, Laura estuvo durante tres días en fiestas conviviendo con gente de la farándula de Perú, y bebiendo por horas. " Era un día tras otro, ahí se dio una discusión. Ella siempre trataba de menospreciarme, diciéndome que sin mí no era nadie, que me hizo millonario, y eso no es así."

Laura Bozzo y Cristian Zuárez dejaron de ser pareja a mediados de 2017. Fue la misma conductora de televisión quien hizo público en sus redes sociales que todo se había terminado entre ella y Christian. Ambos pasaro 17 años juntos y el romance finalizaría supuestamente debido a que ella descubrió que él tenía una relación con otra mujer.

