Laura Bozzo infestada de piojos según Shanik Berman y muestra las pruebas

Shanik Berman de 63 años de edad, dejó en claro que Laura Bozzo de 69, tiene piojos esto después de ver unas tomas en La Casa de Los Famosos, donde la conductora aparece en repetidas ocasiones rascando su cabeza, algo que no era normal para la periodista quien la dejó al descubierto.

En el video que la misma Shanik Berman publicó en sus redes sociales, se puede ver a Laura Bozzo sin maquillaje y rascando su cabeza, aunque muchos la defendieron dejando en claro que solo lo hizo de una manera normal, otros aseguraban que en efecto la rubia tenía la cabeza llena de piojos.

"Ni al caso a mi me pica la cabeza porque tengo caspa", "Hay shampoo buenísimos para eso. Es más te pintas el pelo y bay piojos", "Hay shampoo buenísimos para eso. Es más te pintas el pelo y bay piojos", "Pero usted como que se acabó de rascar. Mirese ese pelo lo de Laura son nervios", "Es ansiedad me pasa aparte, se le notará súper rápido con su tono de cabello shanink no manches", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben, la peruana está dando mucho de que hablar en La Casa de Los Famosos, pues en veces se le ve muy divertida en el reality show, pero hay ocasiones en que ya no aguanta más, pues hace poco se molestó bastante, esto después de haber sido nominada algo que no le pareció, pues cree que tiene muchos enemigos.

Aunque algunos creen que la famosa ya no debe estar en dicho lugar, pues creen que no está para nada contenta, otros aseguran que tanto ella como Niurka Marcos, son quienes le están poniendo sabor al proyecto, pues desde el día uno han dado de que hablar contrario al resto de sus compañeros, por lo cual la quieren más tiempo en dicho lugar.

Hay que decir que la relación de las dos mujeres ya mencionadas ha causado revuelo, pues la cubana al parecer hizo las pases con ella después de una fuerte enemistad que llevan arrastrando en el mundo del espectáculo desde hace varios años.

