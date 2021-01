México.- La conductora peruana Laura Bozzo sorprendió a sus seguidores al revelar que había iniciado este Año Nuevo 2021 con la mejor compañía al lado del cantante Jesús Navarro, el vocalista de la agrupación pop mexicana "Reik" y algunos amigos en una casa de playa ubicada en Acapulco, Guerrero, México.

"Comenzando el año con la mejor compañía", escribió Bozzo en la publicación de Instagram en donde la vemos de lo más sonriente vistiendo un vestido largo de playa, lentes plateados para el sol y algunos accesorios, mientras a su lado se ve a Chuy Navarro y dos de sus amigos, quienes optaron por atuendos de acuerdo a la ocasión.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los comentarios no se hicieron esperar para la presentadora de televisión, pues cuenta con bastantes seguidores en la plataforma, quienes no se pierden ninguno de sus movimientos y están impacientes por volver a verla en la televisión en un programa sin censura. "Felicidades, me da mucho gusto verle feliz", "Feliz Año, todo lo mejor para ti Laura, te mando buenas vibras", le escribieron algunos de sus seguidores.

Laura Bozzo inicia el 2021 muy bien acompañada al lado de Jesús Navarro de Reik

Jesús Navarro, de 34 años, por su lado, compartió la misma fotografía, pero en sus historias de Instagram, dejando en claro lo bien que lo pasó al lado de la conductora peruana de 69 años. Los rumores sobre una posible relación entre ambos no se hicieron esperar, sin embargo, es evidente que sólo son muy buenos amigos.

Cabe mencionar que se viene el gran éxito de Laura Bozzo, ya que anunció el pasado lunes a través de sus redes sociales que muy pronto iniciará su programa "Laura sin censura", en Univisión en Puerto Rico, programa que ya tiene su versión en México y por el que todos están impacientes.

Asimismo, hizo mención sobre la actual pandemia mundial por el Covid-19 y señaló que a pesar de ese duro golpe para todos, para ella el 2020 ha sido un buen año, pues tiene una muy buena salud, comida en la mesa y sigue de pie.

"¡Este ha sido un gran año! En el año de la muerte, estoy viva. En el año de la enfermedad, estoy sana. En el año de la escasez, he sido bendecida con pan en mi mesa. En el año, estoy de pie. En el año temor, estoy confiada", señaló la peruana que ya se ha vuelto toda una mexicana.

Para cerrar el año también compartió una fotografía luciendo deslumbrante en un elegante atuendo firmado por la marca Gucci y deseó a todos un mejor año. "Feliz 2021 para todos ♥️deseándoles lo mejor, se que el 2020 ha sido muy duro para todos año de muchas pérdidas pero hay que rescatar lo bueno, en mi caso el regresar a la tele fue mi mayor felicidad amo mi trabajo y el poder cambiarle la vida a la gente además tuve la bendición de encontrar a un equipo maravilloso que saca lo mejor de mi", escribió en la publicación.

De la misma manera, agradeció a la fallecida conductora Magda Rodríguez por apoyarla, a todo su público presente siempre a su lado, a sus hijas por todo su amor y a dios, en quien confía y asegura que nunca la deja de la mano, diciéndose bendecida y confiada en sí misma.