Laura Bozzo intentó cortarle el miembro a su ex, confiesa

La conductora de televisión Laura Bozzo, quien es originaria de Perú, confiesa que inentó cortarle el miembro a Cristian Zuárez, su expareja, cuando se enteró de su infidelidad. Lo persiguió con un cuchillo en mano por toda la casa, así lo contó.

Laura Bozzo vivió momentos desesperantes cuando descubrió que Cristian le fue infiel, confesó en su visita al programa "El valor de la verdad"; dijo que no se arrepiente y lo volveria a hacer.

Me arrepentí, pero al ver el programa me sentí muy orgullosa; viví una pesadilla con mis errores, soy humana,espero mi testimonio sirva a muchas mujeres manipuladas, cegadas por un amor enfermo que al final destruye y mata", dice Laura en la entrevista.

Ese día, cuando Laura se enteró de la infidelidad de Cristian, le reclamó, señala, y él negó absolutamente todo. Le aseguró que eran chismes y un invento para separarlos. La rabia e impotencia se apoderaron de ella.

Me fui a la cocina, lo que quería era asustarlo. El hombre corría por toda la casa y yo corría con el cuchillo por atrás, y decía: ‘No Laura, te lo juro, te lo juro no es verdad, no es verdad’”, narra la popular conductora.