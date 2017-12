Laura Bozzo lo vuelve hacer destroza a Yuri y Laura Zapata

Hace unas semanas la actriz Laura Zapata y la cantante Yuri dieron su punto de vista acerca de las parejas homosexuales que quieren adoptar la hermana de Thalía comentó lo siguiente:

“Las pareja gay si quieren adoptar pueden adoptar perritos, gatitos, pajaritos, pececitos, periquitos, pero es derecho de los niños tener un papá y una mamá”.

Por su parte Yuri expresó lo siguiente:

“Quiero ser muy clara y así agarro al toro por los cuernos... A mi punto de vista porque todos tenemos un punto de vista diferente y respetable, que yo no esté de acuerdo no quiere decir que soy homofóbica, porque se me nombró cómo homofóbica...”

Dichas declaraciones llegaron a la abogada del pueblo Laura Bozzo, quien arremetió en contra de sus colegas al estilo de la peruana expresando que los que piensan de esa manera están mal de la cabeza:

"Eso es de gente ignorante, gente que tiene cero neuronas en el cerebro señores, a mí me consta que hay parejas gays que tienen niños que son mil veces mejores padres que parejas heterosexuales donde todos hemos visto violan a los niños abusan maltratan yo considero y estoy a favor obviamente, así como las parejas heterosexuales se les tiene que investigar, se les tiene que evaluar también a las parejas gays".

Con una fuerte indirecta la presentadora más polémica del mundo del espectáculo les mandó una vez más un claro mensaje:

"Yo lo único que puedo decir de esa gente que abran su cerebro, que, de verdad, para mí dan vergüenza porque no son seres humanos, yo soy un ser humano que ama a la gente con sus diferencias y soy una persona que considera que a las personas son todas iguales, no me interesa la orientación sexual, me interesa el corazón y el alma.

Laura Bozzo estuvo punto de morir

La conductora de televisión Laura Bozzo confirmó que hace tiempo estuvo muerta por unos segundos, ya que tuvo un paro cardíaco tras una intervención quirúrgica.



Durante una entrevista con la periodista Maxine Woodside, la peruana reveló que estuvo prácticamente muerta durante una cirugía realizada en la clínica San Felipe en Perú; además aseguró que este incidente le generó secuelas físicas, al igual que un gran aprendizaje de vida.

Gracias a Dios por tantas bendiciones ♥️������ Una publicación compartida por Laura Bozzo (@laurabozzo_of) el Dic 24, 2017 at 9:56 PST

La presentadora informó en el programa "Todo para la Mujer" que tiene dos juicios en Perú, uno porque parte de su intestino fue cortado motivo que le generó un paro cardíaco y casi le provoca la muerte; y el otro por usar su nombre sin su consentimiento.

El hecho le ha provocado diferentes intervenciones quirúrgicas para reparar el daño en el estómago, aunque esto no ha sido impedimento para ella, lo cual seguirá trabajando ya que tiene dos proyectos para el próximo 2018 en México.

Un proyecto será un programa en Televisa relacionado con las redes sociales, mientras que el otro será el lanzamiento de su libro titulado "Más allá del Infierno" donde narrara su vida, así como desmentir la imagen que tiene el público de ella como "loca y agresiva".



Además, informó que no ha regresado con su ex pareja como muchos medios lo habían mencionado afirmando que el motivo de la ruptura fue por parte de la familia Zuárez.

Con información Suelta la Sopa