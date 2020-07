Laura Bozzo: los supuestos audios donde insulta a México y ataca al productor Juan Osorio

Laura Bozzo ha causado gran controversia e indignación tras insultar supuestamente a México, país donde vive y ha trabajado en los últimos años. Fue en el programa de YouTube "Chisme No Like", donde se dieron a conocer unos audios donde la conductora de televisión no se expresa muy bien de nuestro país y de los mexicanos.

Daría la vida por largarme de éste pu.. país, la gente envidiosa. Yo por ejemplo, pensaba que Juan Osorio era mi amigo, hablaba con él y todo. Llega a Perú ¿a qué? a decir: 'en México la odian, yo no puedo trabajar con ella, la odian tanto como en Perú' ¿Te das cuenta cómo es la gente acá?

Al dar a conocer este polémico audio de Laura Bozzo, la conductora del programa "Chisme No Like", Elisa Beristain, comentó al respecto: "yo como mexicana te voy a decir algo, total ingratitud. En tu país no te quieren Laura, yo no sé quién después de este audio que les estamos presentando en exclusiva, va a querer ver tu programa".

Luego de que se dieran a conocer estos audios de Laura Bozzo en los que se le escucha insultar a México, compartió un video en sus redes sociales donde canta "María Bonita" de Agustín Lara, mencionando que al morir, sus cenizas sean esparcidas en Acapulco, Guerrero.

Bendiciones para todos desde mi hogar Acapulco, orgullo de México para el mundo ❤️ ya mis hijas lo saben, cuando muera aquí quedarán mis cenizas, los amo, gracias a Dios por tantas bendiciones, este video fue grabado el 19 de agosto del año pasado en mi cumpleaños.

La peruana Laura Bozzo regresó a la televisión mexicana hace unas semanas con el programa "Laura sin censura", bajo la producción de Magda Rodríguez y que se transmite por Unicable. Uno de los más polémicos episodios con su regreso, fue el protagonizado con Alfredo Adame. El actor contó en el programa "Todo para la mujer" que Magda Rodríguez lo invitó al nuevo show de la "Señorita Laura" para que formará parte de una emisión donde hablarían de los famosos que son atacados en redes sociales, ante esto el actor le hizo esta advertencia a la productora de dicho programa: "te aclaro una cosa, Bozzo y yo tuvimos un encontronazo hace un año, donde la hice pedazos y me le fui a yugular, al primer insulto, ofensa, al primer intento de humillación me salgo del foro".

Ya en el foro de televisión, Alfredo Adame se sentó junto a Carmen Campuzano y al doctor Del Villar, señalando que desde un inicio se sintió la tensión entre Laura Bozzo y él. "Luego aparece esta mujer con esos aires de machota peleonera, con esta retórica banquetera de Mussolini, se me para a un lado y me veía con recelo, de una manera desagradable".

Según contó Alfredo Adame, cuando estaban grabando el programa, Laura Bozzo no se refirió a él de la mejor manera y ante esto le dijo sin pensarlo dos veces: "más asco me das tú que traes toda esta basura de estos programas a México, te burlas de las familias humildes". La conductora de televisión lo acusó de ser una persona que maltrataba a las mujeres: "eres una ignorante, no sabes ni lo que estás diciendo, no sabes de lo que estás hablando, eres una ignorante, mediocre", le dijo a la peruana, retándola a que le pusiera enfrente a una mujer que según ella, había recibido maltrato de su parte.

Laura Bozzo le dijo que si no le parecía, se podía ir del foro, algo que Alfredo Adame hizo sin dudar. El actor mencionó que dará inicio a una campaña para que Laura Bozzo sea vetada de la televisión. "Yo creo que esta fue la tumba de esta tipa. Aquí no para esto. Voy a hablar con Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, para una campaña negra, para que la SEP, la Segob, todo mundo la vete de la televisión".

