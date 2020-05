Laura Bozzo pide que no se asusten al mostrar su rostro sin maquillaje

Laura Bozzo mostró recientemente a través de las stories de su cuenta en Instagram, cómo se levanta todas las mañanas. La "Señorita Laura" causó gran asombro al mostrar su rostro sin una sola gota de maquillaje.

"Buenos días, sí, así me levanto, no se asusten, soy yo, las pestañas se me desaparecieron por eso están pegándome pestañas postizas", comentó Laura Bozzo en el video que publicó en sus stories. La llamada "Abogada de los pobres" causó gran asombro ya que por lo general, comparte fotos y videos donde luce muy glamurosa con sus atuendos de diseñador.

La conductora de televisión de origen peruana, informó a sus seguidores en ese mismo video, que tiene una cuenta de Facebook verificada en donde compartirá sus rutinas de ejercicios, las cremas que usa al igual que algunos tutoriales.

Laura Bozzo de regreso a Televisa

La "Señorita Laura" está trabajando en lo que será su regreso a la televisión con un nuevo proyecto, de la mano de la productora Magda Rodríguez. Hace unos días compartió en su cuenta de Twitter una fotografía desde las instalaciones de Televisa:

Ingresando a Televisa tomando todas las medidas de seguridad, listo, contrato firmado para 'Laura sin censura'.

Ingresando a @televisa tomando todas las medidas de seguridad ��listo contrato firmado para Laura Sin Censura �������� pic.twitter.com/Yue703i8qO — Laura Bozzo (@laurabozzo) April 24, 2020

A fines de marzo pasado comentó en un post en su feed de Instagram, "con mis adoradas Magda Rodríguez, por fin nuestro sueño de trabajar juntas; gracias Xochitl Vázquez por tu apoyo de siempre, las amo, juntas haremos historia en la televisión, prepárense".

También te puede interesar:

Alejandra Guzmán muestra su verdadero rostro en redes sociales

Elizabeth Álvarez muestra su encantador rostro sin maquillaje

Andrea Legarreta muestra su cara sin una gota de maquillaje