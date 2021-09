Laura Bozzo pierde demanda ante Gabriel Soto e Irina Baeva y deberá responder por ello

México. Gabriel Soto e Irina Baeva, quienes son pareja, ganaron la demanda que interpusieron tiempo atrás en contra de la conductora de televisión Laura Bozzo.

Irina y Gabriel confirman a medios de comunicación en CDMX lo anterior, también que Bozzo no se presentó en la audiencia legal tras la demanda de difamación que emprendieron en su contra.

“Se hizo el desahogo de las pruebas, y bueno, la contraparte no se presentó, entonces ahora sí que ya la demanda procede y como yo lo dije siempre, el objetivo es marcar un precedente", citó Soto a la prensa.

En varios portales de noticias se hace del conocimiento lo citado anteriormente, además Gabriel refiere que reprueba lo que Bozzo hizo en contra suya y de su pareja Irina.

"No se puede denigrar de esa manera, no pueden denigrar nuestra reputación, nuestra dignidad, llamándonos con cosas la verdad que la verdad no vienen ni al caso. Siempre hay un límite en la libertad de expresión”, agrega Gabriel.

Foto de Instagram

En el mismo encuentro con los medios estuvo presente Irina, quien manifiesta que por parte de Laura Bozzo no existió respeto hacia ella y Gabriel, por eso decidieron entablar tal demanda.

"Las palabras que fueron utilizadas fueron altisonantes y bueno, ya sabemos la causa de la demanda, la contraparte no se presentó, no se presentaron sus abogados ni el pliego de posiciones, por lo cual ya se pasa a sentencia definitiva”.

Gabriel dijo desconocer si Bozzo recibirá una sanción económica o deberá realizar una disculpa pública por sus acciones, mientras que Irina expresa que no le desea el mal a nadie, pero cada quien es responsable de sus decisiones y también de las consecuencias”.

Gustavo Herrera, abogado de la pareja, destacó que en los próximos días se dará a conocer el castigo que las autoridades darán a Laura Bozzo por su proceder ante Irina y Gabriel.

Recordemos que en octubre de 2020 Gabriel Soto e Irina Baeva emprendieron una lucha legal en contra de Laura Bozzo por decir palabras altisonantes en su contra, y a él lo calificó como “el desgraciado del año”.

Laura Bozzo es prófuga de la justicia mexicana puesto que un juez federal con sede en Almoloya de Juárez libró una orden de aprehensión en su contra por ser probable responsable del delito de defraudación fiscal por 13 millones de pesos, y que se haya vendido un inmueble que estaba en garantía.