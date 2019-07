La conductora de televisión Laura Bozzo prepara un reality show de infieles y lo va a transmitir desde Ciudad de México. Tentativamente lo titulará "Segunda oportunidad", y según información del portal Perú 21, ya lo tiene bastante adelantado.

Laura Bozzo da como primicia que "Segunda oportunidad" se desarrollará dentro de una casa en la que habrán varias parejas que se han separado a causa de infidelidad y maltratos y pasarán por una serie de pruebas para ver quien se merece una segunda oportunidad.

Bozzo se separó del argentino Cristian Zuárez hace más de dos años por una presunta infidelidad de él, y no quiso darle una segunda oportunidad. Desde entonces ocupó parte de su tiempo a preparar proyectos para Televisa. "Segunda oportunidad" es uno de ellos.

La conductora niega que la creación de este nuevo espacio juvenil sea por la mala experiencia que le tocó vivir al lado de Cristian, su expareja.

Lo de Cristian es algo que terminó de manera definitiva y yo respeto a su nueva pareja. A él ya no lo amo. El reality no tiene nada que ver por lo que me pasó con él."