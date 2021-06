A Laura Bozzo la atacan llamándola "momia" y "ridícula", dice que eso le gusta y también los memes que le hacen

México. Laura Bozzo, presentadora de televisión originaria de Perú y quien radica entre México y Estados Unidos, la atacan contínuamente en redes sociales llamándola "momia" y "ridícula", y comparte que lejos de enojarse se divierte y le gusta.

Con mucho optimismo toma la señora Laura las críticas y comentarios negativos que hacen de su persona, lo deja en claro en entrevista que le hacen algunos medios en CDMX, y según reportan algunos portales de noticias.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Amo los memes, me encanta conectar con la gente joven, me encanta que me digan ridícula, momia. Me divierto, porque yo me siento segura de lo que soy", refiere la polémica conductora de televisión.

Leer más: Paola Durante, sobre el crimen de Paco Stanley ocurrido hace 22 años ya: "Nunca se nos hizo justicia"

Y como una salvaje de toda la vida, es así como define su personalidad y no le molesta tampoco compartir recuerdos de su pasado como el hecho de que cuando tenía 15 años le dio un ataque, se encerró, además detesta el vals.

Laura Bozzo y Raúl Sandoval participan en Las estrellas bailan en Hoy. Foto de Instagram

Yo tengo mucho más cercanía con la gente joven porque desde que nací siempre fui rebelde. Ahora me decían que por qué no me gusta vestirme de princesa... ¡Odio el rosa, odio vestirme de princesa!."

Además, en la misma entrevisa "La señorita Laura" comparte que su progenitora ha sido un gran ejemplo en su vida y eso la hace sentirse muy orgullosa.

Una mujer que a los 70 años primero era corredora de autos y le encantaba la moto; mi madre se vestía de cuero y se iba en su Harley-Davidson a pasear. Ese es el ejemplo que he tenido".

Laura Bozzo participa actualmente en el reality Las estrellas bailan, del programa matutino Hoy, y sobre ello en Internet muchos internautas han elaborado todo tipo de memes que ha visto y le divierten bastante, refiere.

Y sobre las críticas de su edad, Bozzo destaca que se siente fuerte, saludable y con muchas ganas de seguir trabajando, incluso está dispuesta a morir haciendo televisión, porque es lo que más ama: su trabajo. "Creo que puedo ser feliz a cualquier edad".

Foto de Instagram

Bozzo es una periodista polémica. Mientras que unas personas gozan con sus programas, otros no, y también hay periodistas a quienes no les agrada su trabajo. Uno de ellos es Pati Chapoy, quien recientemente declaró en entrevista con Mara Patricia Castañeda que "no la quieren en México".

Y de acuerdo a la opinión de Chapoy, la salida de Laura Bozzo de Televisión Azteca se debió a que los anunciantes no querían "anunciarse" con ella, por eso se acabó su programa.

Leer más: Ni Victoria Ruffo, ni Lucía Méndez; Eugenio Derbez dice quién es "La reina de las telenovelas" en México

SUSCRÍBETE AQUÍ A DISNEY PLUS