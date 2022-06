Laura Bozzo rompe en llanto por la manera en que se burlan de su edad

La Casa de Los Famosos ha sacado todo tipo de sentimientos, pues ahora los comentarios de varios integrantes hicieron llorar a Laura Bozzo de 69 años, pues siempre se la pasan hablando de su edad, por lo que fue excluida de unas competencias, aunque en realidad se trata de una estrategia para derribarla, pues es una competidora muy fuerte.

Y es que han pasado varias semanas, donde Laura Bozzo se ha coronado como una de las favoritas del reality show, por lo que sus compañeros le han tratado de dar con todo para que se sienta mal, por lo que se han referido hacia ella como una mujer de la tercera edad que no puede hacer muchas cosas comentarios que la hicieron llorar.

Fue Nacho Casano quien ideó la estrategia para que la peruana se sienta mal y pueda abandonar la competencia, logrando su objetivo hacerla sentir mal, por lo que de inmediato la conductora fue apoyada por los compañeros de su cuarto, quienes están en guerra por los demás, ya que han sacado a varios de este, por lo que ahora están más unidos que nunca.

"Si le quieres decir algo dilo en persona, no delante de todos porque haces sentir mal a una persona mayor que aún se siente con vida", "A Laura no Le gusta que le digan Sobre su Edad debe ser muy complicado envejecer y que todo mundo la trate con delicadezas sintiéndose ella capaz", "A mí me cuesta aceptar cuando me dicen don a mis 36, no digamos a los más de 60 y te lo digan aunque no sea en mal plan", escriben las redes.

Otra de las cosas que han llamado la atención es que Niurka es otra de las competidoras más fuertes y es quien tiene pleito con Laura Bozzo, pero Daniela Navarro aliada de la peruana, se ha enfrentado a la vedette, donde le dijo de todo hasta que le tumbaría los dientes causando polémica, pues las cosas cada vez más están más tensas en el relaity show.

Cabe mencionar que Natalia Alcocer es otra de las integrantes que ha tenido problemas con Laura Bozzo al referirse de su edad, por lo que ambas mujeres también se han dado con todo.