Laura Bozzo se burla de Ninel Conde y asegura que tiene cara de momia

Laura Bozzo de 69 años de edad de nueva cuenta, despotricó contra otra celebridad en La Casa de Los Famosos, pues ahora fue a Ninel Conde de 45, a quien le tocó recibir las críticas de la participante, quien dijo no le gusta nada como se ve actualmente la cara que se carga la grupera hoy en día.

Y es que desde hace tiempo se ha dicho que Ninel Conde se ha sometido a diversos tratamientos estéticos en su rostro para verse mucho más guapa, pero Laura Bozzo señaló que hasta la mirada le cambió a la actriz mexicana, por lo que ella prefiere quedarse con sus arrugas.

"De cara parece una momia, si yo me voy a operar para verme, así yo me quedó con mi cara arrugada, carajo, que me pongan bótox, pero estar así con cara de sorpresa, no jodas, no, yo no me pienso jalar la cara para eso, no me rehúso los ojos se le ven chiquitos", dijo Laura Bozzo quien no quiere operarse en lo más mínimo.

Para quienes no lo saben, Laura Bozzo ya habló en el pasado de otras celebridades como Lucía Méndez, Alicia Machado y ahora le tocó al Bombón asesino, lo que causa polémica en el mundo del espectáculo, pues a la mayoría les habla, pero mientras tanto ella sigue en La Casa de los Famosos compitiendo con todo para llevarse el primer lugar.

Además Laura Bozzo dejó más que en claro que a ella no le importa verse arrugada, pues en un principio de la competencia llegó hasta llorar porque sus demás compañeros se burlaron de su edad, pero conforme han pasado los días se ha sentido más segura de sí misma y de recibir el apoyo de todos.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que la conductora peruana es una de las concursantes más fuertes, pues ha dejado en claro que tiene mucho apoyo por parte del público, pero eso no es todo, le dio mucha guerra a Niurka quien salió la semana pasada y hasta despotricó contra Telemundo asegurando que hay una campaña de desprestigio en