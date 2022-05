Laura Bozzo se esconde de Niurka en La Casa de Los Famosos para no saludarla

Niurka de 54 años de edad y Laura Bozzo de 69, entraron con todo a La Casa de los Famosos 2, donde la convivencia estuvo al máximo, pues todos loa habitantes se llevaron muy bien, incluso las dos primeras, pues muchos pensaron que ni siquiera se iban a saludar, pero resultó todo lo contrario por parte de la actriz.

Y es que como muchos ya lo saben, siempre se ha sabido de la enemistad entre Laura y Niurka, pues ante las cámaras se han dicho de todo por diversas situaciones, por lo que muchos esperaban que en La Casa de Los Famosos se viniera la primera pelea por parte de ellas, más cuando la peruana se fue a un cuarto cuando vio a la cubana llegar.

En el video se puede ver como la mujer escándalo llega saludando muy efusiva a todos sus compañeros, pero la cara de Laura Bozzo fue otra cuando la ve llegar, pero la misma Niurka al verla decidió ir a abrazarla dejando atrás las feroces peleas que han tenido ante los medios, incluso la misma vedette dijo que va a controlar su carácter durante su estancia.

"Laura Bozzo la favorita de todos, Laura te amamos México te apoya", "La Laura bozzo se escondía de Niurka jajajajajq", "Eso me gusta lo de Niurka con laura bozzo. Eso me.gusto que Miurka fue y la saludo", "Hay no ojala digo ojala no gane niurka, solo no que le den la oportunidad a otro de ellos ya ella viene con la mentalidad de ganadora y no o sea publico tantito pensar una vez la oportunidad a otro ser", escriben las redes.

Para quienes no lo saben tanto, estas dos famosas, así como Mayeli Alonso son una de las mujeres preferidas del reality show y todo porque siempre se han dado a conocer por ser polémicas, aunque Brenda Zambrano, quien también es una reality star es una de las favoritas para llegar a la final.

Cabe mencionar que esta vez La Casa de Los Famosos 2, dará mucho de que hablar, pues se esperan no únicamente nuevos retos, sino reglas, las cuales pondrán a todos de nervios.