¿Laura Bozzo se esconde en casa de Lizbeth Rodríguez? "Está igual de loca", aseguró Alfredo Adame

La situación de Laura Bozzo se ha complicado. Además de tener una investigación por un supuesto delito fiscal, por el cual podría pasar hasta nueve años en prisión, la controvertida conductora de televisión peruana también tiene una demanda por presunta tentativa de homicidio, la cual fue interpuesta anteriormente por su ex pareja sentimental Christian Zuárez. La "Abogada de los pobres" sigue prófuga de la justicia mexicana.

El conductor de televisión y actor mexicano Alfredo Adame, quien fue la persona que denunció a Laura Bozzo ante las autoridades correspondientes por el supuesto delito fiscal, manifestó en una entrevista para el show "Amor y fuego", que la "Señorita Laura" estaría escondida en casa de Lizbeth Rodríguez, ex chica Badabun.

"Me llegaron cuatro pitazos de que Laura Bozzo se está escondiendo en casa de Lizbeth Rodríguez, no lo dudo ni tantito, está igual de loca que Laura Bozzo", expresó Alfredo Adame, agregando que alguien la vio: "yo creo que la vieron entrar, se me hace demasiada coincidencia. Si sí es cierto el pitazo pues ahí tienes la nota del siglo".

Aparentemente Laura Bozzo al verse "acorralada", habría pedido ayuda a Lizbeth Rodríguez, ex conductora del show de YouTube "Exponiendo infieles". Ambas forjaron una gran amistad luego de llevar a cabo un proyecto en conjunto en esta plataforma.

Laura Bozzo y Lizbeth Rodríguez alardeaban sobre su amistad en redes sociales. Foto: Instagram @laurabozzo_of

Alfredo Adame comentó que la persona que le dio el "pitazo" sobre el paradero de Laura Bozzo, no quiere dinero a cambio de la información.

"Me dijo: 'amigo, yo no quiero dinero, lo único que quiero es tener las fotos de cuando la aprehendan, te voy a decir dónde está para que tú lo hagas saber', me comentó que se habían hecho muy amigas con el tiempo, entraron seis mensajes más diciendo que estaba en casa de Lizbeth, la vieron entrando con un abogado, con una persona de traje".

¿Cuál fue el supuesto delito fiscal que cometió Laura Bozzo? De acuerdo con información de muchos medios de comunicación, la conductora de televisión presuntamente vendió un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), un delito que sobrepasa los 12 millones de pesos; al comercializar un inmueble embargado, la peruana de 70 años de edad incurrió en el delito de "depositario infiel" y podría recibir una sentencia de tres a nueve años en la cárcel.

Hace unos días un juez giró una orden de prisión preventiva justificada en el reclusorio Santiaguito en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. A Laura Bozzo se le dio un plazo de 48 horas para presentarse ante el juez y enfrentar los cargos.

El plazo venció el viernes 13 de agosto y Laura Bozzo no acudió ante el juez, quien emitió una orden de aprehensión en su contra y al no dar con su paradero, la Fiscalía General de la República ha solicitado la activación de la ficha roja de la Interpol y ser buscada en 194 países, ser arrestada y llevada ante la justicia mexicana.

Hasta el momento Lizbeth Rodríguez no ha comentado nada al respecto y de acuerdo con Alfredo Adame, ella estaría cometiendo un delito al encubrir a Laura Bozzo.

Leer más: ¿Por qué en Perú odian a Laura Bozzo? La "abogada de los pobres" está prófuga de la justicia mexicana