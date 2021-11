Laura Bozzo se lamenta por todo lo que está pasando pero limpiará su nombre aunque le cueste

Laura Bozzo de 69 años de edad decidió compartir una foto en redes sociales después de haber estado ausente tras los problemas que enfrenta tras un presunto delito fiscal desde hace un par de semanas, incluso presentó un amparo para no ser detenida, pero al parecer este fue revocado, además fue buscada por la Interpol.

Fue hace unos minutos que Laura Bozzo compartió una foto con sus padres donde les juró que su nombre saldrá limpio de este problema el cual la ha tenido alejada del medio del espectáculo, pues según se escondía para no ser detenida hasta que su situación quedara resuelta.

Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedara limpio jamás evadí impuestos esto fue una auditoría del 2012 los contadores me estafaron,nunca vendí una casa embargada y lo probaré perdónenme por ser tan irresponsable estos tres meses han sido una pesadilla pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios, dice al principio del mensaje.

Algo que llamó la atención de curiosos es que según la mujer de origen peruano no tiene dinero, pues fue estafada por sus propios contadores y que además jura que no vendió una casa embargada cómo se le ha venido acusando desde hace tiempo.

Laura Bozzo compartió esta foto en redes/Instagram

Lamento mucho esta situación pero ustedes me educaron y saben que a pesar de ser una loca inmadura no haría algo así me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes haber confiado en traidores pero aprendí mi lección, mamá recuerdo que me decías que no hablara con el hígado y que tenía que no confiar en nadie que debía ahorrar y no gastar en carteras y frivolidades perdón tenias razón, dice el texto para los padres de la conductora.

Para quienes no lo saben fue apenas hace unos días que Laura Bozzo había regresado a las redes sociales y aunque no publicaba nada, comentaba las publicaciones de otros famosos como Galilea Montijo y Maribel Guardia con quienes tiene una gran amistad.



Sufre de depresión

La polémica mujer también manifestó que desde hace tiempo sufre de depresión, por lo que el problema se ha intensificado cada vez más debido al problema que enfrenta en la actualidad, pues ella misma lo dio a conocer en el mensaje que lanzó.

Yo sufro de depresión es horrible pero soy guerrera aprendí a vivir con esta enfermedad y moriré luchando pronto haré un Instagram live y contestaré todas sus preguntas, dice el mensaje de Laura Bozzo.

