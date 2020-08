Laura Bozzo sería investigada por posible fraude fiscal millonario

México. La conductora de televisión Laura Bozzo sería investigada por un posible fraude fiscal millonario, dan a conocer en el programa de YouTube Chisme No Like. La Procuraduría Fiscal de la Federación de México habría presentado una querella por defraudación en contra de Bozzo, originaria de Perú, pero quien lleva varios años viviendo en Ciudad de México.

Presuntamente Laura Bozzo evadió el pago de impuestos en territorio mexicano y por tal motivo la Procuraduría Fiscal de la Federación de México habría presentado una querella por defraudación por un monto de 14 millones de pesos en contra de la peruana, y estaría bajo investigación.

La carpeta de investigación se encuentra en trámites, y será el Ministerio Público de la Federación quien determine si hay delito o no. Si lo comprueban, será un terrible lío para ella”, comenta la periodista Elisa Beristain en Chisme No Like.

La leyes le van a caer encima con todo el rigor a Laura Bozzo, en dado caso que se llegue a confirmar que, efectivamente, debe 14 millones de pesos, comenta Javier Ceriani, quien también forma parte del mismo programa de espectáculos en YouTube.

Bozzo se ha visto envuelta en el escádalo en las últimas semanas, ya que se dio a conocer que enfrenta una demanda que le pusieron los actores Irina Baeva y Gabriel Soto, quienes son pareja, a causa de difamación, además, fue atacada en redes sociales luego de difundirse unos audios en los que se le escucha hablar mal de México.

Laura Bozzo confesó quién sí la ha amado de verdad

En entrevista con el programa De Primera Mano , la polémica "Señorita Laura" confesó que su exesposo Mario de la Fuente, recientemente fallecido, es el único hombre que la amó, y se arrepiente de no haber luchado por salvar su relación con él. De la Fuente fue el padre de sus dos hijas y con él estuvo casada durante unos 20 años. y murió por complicaciones de diabetes.

Fue un caballero, jamás me pidió nada de bienes, nunca quiso nada de mi, me dio lo más precioso que son mis hijas y me arrepiento muchísimo de haberme divorciado de él, creo que debí luchar por esa relación. Me amo por mi, no por mi dinero."

La vida me demostró que cometí un error con él, no debí divorciarme porque realmente me amaba y me respetaba como mujer. Que descanse en paz y siempre estará en el corazón de sus hijas y de la gente que lo amamos."

Laura Bozzo y Mario de La Fuente estuvieron casados desde 1980 hasta el 2000, periodo en el que engendraron a las dos hijas del matrimonio Alejandra y Victoria. Después del divorcio Laura comenzó a andar con Christian Zuárez, con quien estuvo en pareja hasta 2017, ya que descubrió que le era infiel.

