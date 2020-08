Laura Bozzo sin pendiente alguno por la demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva

El pasado lunes Gabriel Soto e Irina Baeva acudieron a la Fiscalía General de la Ciudad de México, para ratificar la demanda que hicieron en contra de Laura Bozzo por acoso, discriminación y amenazas, después de que el actor se divorciara de Geraldine Bazan; dicha demanda fue interpuesta en contra de la conductora de televisión en marzo pasado.

La demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva contra Laura Bozzo surge luego de que la polémica "Señorita Laura", acusara al actor de no hacerse cargo de las hijas que tuvo en su matrimonio con la también actriz Geraldine Bazán, además de que lo señaló de infiel tanto en televisión como en redes sociales.

En un encuentro con algunos medios de comunicación, Laura Bozzo manifestó que por indicaciones de sus abogados no podía comentar nada sobre la demanda interpuesta por Irina Baeva y Gabriel en su contra. Lo que la conductora de televisión si dejó muy en claro, es que en México no es delito expresar lo que uno piensa y cuando se pueda, hablará de toda esta situación.

"No tengas la menor duda, porque si hay algo que Laura Bozzo no va a dejar de hacer jamás, es de hablar, yo hablo de lo bueno, lo malo, de lo feo, porque el público se merece que yo dé mi posición y mi respuesta, gracias a Dios vivimos en un país en donde no hay delito de opinión".

El pasado lunes los actores Gabriel Soto e Irina Baeva se limitaron en sus comentarios sobre esta demanda. Quien si dio detalles fue su abogado Gustavo Herrera: "Laura (Bozzo) también ha opinado sobre la vida privada de los dos, haciendo comentarios que denuestan a la persona, la dignidad, la integridad, la seguridad y honorabilidad de los dos. Usa insultos, hace comentarios discriminatorios, de índole sexual, violentos y hasta amenazas sin tener ningún derecho. Mis clientes no están pidiendo unas disculpa pública porque con eso no se resarce el daño. Es una orden para que no se exprese, no se acerque, que no los moleste y que no vuelva a hacer ese tipo de comentarios".

El abogado agregó: "a Irina le ha generado un daño psicoemocional por las amenazas, por las expresiones que ha hecho esta señora, pero esas pruebas en materia de pruebas periciales en psicología tendrán que desahogarse. Irina tiene temor, tiene miedo, porque los antecedentes de Laura Bozzo son de una persona muy agresiva, violenta. Conocemos recientemente el problema que tuvo con Alfredo Adame".

De acuerdo con el abogado Gustavo Herrera, Laura Bozzo afrontará una batalla legal en donde podrían vincularla a un proceso penal, ya que están ofreciendo todas las pruebas en donde ella se expresó mal del actor: "estos no son delitos graves, no ameritan prisión preventiva pero si sería merecedora de una sanción que la vinculará a otro proceso".

