Laura Bozzo sufre tremendo accidente según se le cayeron todos los dientes cuando se los estaba lavando

Laura Bozzo de 69 años de edad, no estuvo en la última gala de La Casa de Los Famosos, situación que a sus fans y a muchos se les hizo demasiado raro, ya que esperaban un momento unico, pues muchos querían ver como reaccionaba a los finalistas del reality show, pero tuvo un incidente que la dejó indispuesta.

Resulta que Laura Bozzo ya estaba lista para entrar al foro de televisión e incluso iba preparada para enfrentar a Yolanda Andrade, pues como muchos ya lo saben, ambas mujeres no se caen, pero de acuerdo con el programa En Shock, a la peruana se le salieron todos los dientes cuando se los estaba cepillando.

Fue su mánager quien de inmediato acudió al baño, pues estaba pidiendo auxilio, al momento de ver la situación se dio cuenta de que la presentadora de televisión estaba muy nerviosa e incluso trataba de topar el hoyo de la coladera, por lo que se dio cuenta que en efecto se le habían caído varios dientes a la rubia.

Aunque Laura Bozzo no dijo nada a muchos se les hizo raro no verla, pero de acuerdo con Jorge Carbajal la famosa de inmediato le dijo a la producción que no iría ya que no tenía ningún diente, situación que los molestó, pues era ella quien iba a subir el rating, ya que durante varias semanas generó muchas polémicas en el juego.

Para quienes no lo saben la salida de Laura Bozzo dio mucho de que hablar por diversas razones, la primera fue porque muchos esperaban verla en la gran final, incluso pudo haber quedado como la ganadora, además sus peleas con Ivonne Montero, además de su ex amiga Daniela Navarro también causó mucho asombro, ya que se les miraba muy unidas.

Cabe mencionar que el público le dio la razón en un momento que ella misma comentó, se trata de cuando aseguró que la que debía llevarse el premio era Ivonne Montero por la actitud que demostró dentro de todos los días que duró aislada en La Casa de Los Famosos.