Laura Bozzo tiene tremendo agarrón con Natalia Alcocer y pide salir de La Casa de Los Famosos

Natalia Alcocer de 47 años de edad, tuvo una fuerte pelea con Laura Bozzo de 69, en La Casa de Los Famosos, esto después de la tercera eliminación de la noche y es que mientras la primera lloraba desconsolada por la salida de Potro, fue la peruana quien la llamó falsa en dicho momento.

Y es que Natalia Alcocer siempre llevó una amistad con el tercer eliminado de la noche, pero Laura Bozzo se mostró furiosa al verla llorar, pues le dijo en su cara que los seguidores de ella fueron quienes sacaron a Potro, por lo que la Vikinga como le dicen sus compañeros la encaró haciéndose de intercambio de palabras.

Aunque se pensó que los demás habitantes calmarían la situación dejaron que se dijeran de todo,, pues ya tenían problemas en el pasado, pero fue tanto la molestia de Laura Bozzo al ver que Potro con quien se llevaba muy bien se fuera, que ella también le dijo a la producción que la dejaran salir, pues ya no quería jugar.

"Que le pasa a Laura que le importa di Natalia llora o no es una señora muy ofensiva, cree que por que es mayor la tiene que aguantar", "De verdad producción no se esmeró en explicarle a Laura como es este juego. Laura no tiene la más mínima idea de jugar o hacer estrategias y se deja llevar por sus impulsos", escriben las redes sociales.

Aunque esta batalla ha dado mucho de que hablar, La Casa de Los Famosos está siendo muy criticada por redes sociales, pues al parecer están eliminando a los personajes que podrían crear más contenido, por lo que aseguran que no están respetando del todo los votos del público, por lo que se ha dicho de todo sobre como se maneja el proyecto.

Fuera de la pelea de estas dos mujeres, también se ha comentado que tanto Niurka como la conductora peruana son las rivales más fuertes del reality show, por lo que muchos desean verla en la final y es que ellas también se han enfrentado con todo durante estas semanas de aislamiento en la casa.