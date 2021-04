Laura Bozzo y Lolita Cortés cara a cara, la discusión fue inevitable: usted no tiene que estar aquí

Como era de esperarse Laura Bozzo y Lolita Cortés tuvieron una discusión en plena transmisión en vivo del programa "Hoy", durante la competencia de baile "Las estrellas bailan en Hoy". Cabe recordar que la controvertida "Abogada de los pobres" tomó el lugar de la actriz Anel Noreña como la pareja de baile del actor Carlos Bonavides.

La mañana de este miércoles la conductora de televisión peruana Laura Bozzo, tuvo su debut en la pista de baile de dicha competencia que se lleva a cabo en el matutino de Las Estrellas. Lolita Cortés, quien hace varios años fue una de las juezas del reality show "La Academia" de TV Azteca, con sus gestos mostró ante las cámaras que no le estaba gustando el baile que la "Señorita Laura" estaba llevando a cabo.

La llamada "juez de hierro" se mostró sorprendida que sus otros compañeros del jurado (Andrea Legarreta, Carmen Salinas y Latin Lover), hayan manifestado que les gustó el baile de Laura Bozzo, "cuando hemos dado bajas calificaciones a gente que sabe bailar, están siendo piadosos, aquí no se viene a divertir, para mí (la conductora de televisión) no sumó, restó".

Ante esto Laura Bozzo no se quedó callada y arremetió contra Lolita Cortés, señalando que ya se esperaba esto de ella:

Perdón, pero usted no sabe, con todo respeto no tiene idea de la responsabilidad de grabar tres programas al día y estar acá, lo que usted diga a mi no me interesa.

Lolita Cortés le respondió que si tenía mucho trabajo, simplemente no viniera a la competencia. "Usted no tiene que estar aquí, si tiene trabajo no venga, porque yo he visto que el señor (Carlos Bonavides) se esta esforzando, esto no fue un toro, aquí simplemente hubo piedad, no estamos siendo concretos, estamos siendo benevolentes".

Posteriormente Laura Bozzo manifestó en una entrevista con Raúl Araiza, que Lolita Cortés no se tomó el trabajo de ver el baile y el esfuerzo que tuvo, "a mí me vale, yo no la conozco y no me interesa".