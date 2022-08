Laura Bozzo y las tres nacionalidades que tiene desde hace años

Laura Bozzo de 69 años de edad, sin duda alguna, es una de las mujeres más populares de este momento, pues en La Casa de Los Famosos pudimos conocer más sobre su personalidad, ya que muchos pensaban que era algo aburrida, pero explotó al máximo todas sus facetas con las que dio de que hablar.

Pero hay algo que no comentó Laura Bozzo y por si fuera poco muchos no lo sabían, ya que tiene tres nacionalidades, pues es peruana, mexicana, además de la italiana, causando revuelo, pues es algo que no comenta mucho, pero le tiene mucho amor a estos países de los cuales ha tenido la oportunidad de vivir en algunas temporadas.

Además, en algunas ocasiones la conductora de televisión ha compartido con sus compañeros de La Casa de Los Famosos, algunas anécdotas en dichos lugares, las cuales para muchos son asombrosos, pues siempre le ha pasado de todo a la rubia, quien se convirtió en la última expulsada del reality show de Telemundo, donde muchos creyeron que llegaría a la final.

Aunque muchos quedaron encantados con la participación de Laura Bozzo en dicho lugar, a otros les molestó, pues fue tachada de grosera, ya que en varias ocasiones despotricó en contra de Ivonne Montero o Natalia Alcocer sin razón alguna, por lo que dichas batallas no fueron del todo bien vistas por el público.

Pero con quien si se las vio muy duras fue con las diversas batallas que tuvo con Niurka otra de las favoritas para llegar a la final, pues también se dijeron de todo, aunque al final la peruana fue quien duró más tiempo en la casa desbancando a la vedette quien también dio mucho contenido mientras estaba compitiendo.

Te puede interesar:

"Es increíble como Laura se siente orgullosa de su personalidad y no solo eso se siente que está haciendo bien cuando el ejemplo que está dando es de una mujer despreciable, egocéntrica y mala, yo no miraría un programa más de ella", "Hasta que dijo algo coherente Laura tiene toda la razón Ivonne se merece llevar los $200,000 mucha suerte Ivonne", escriben las redes sociales.