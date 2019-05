Laura Bozzo y su bikinazo en redes a sus 64 años de vida

La periodista Laura Bozzo posa en bikini en una fotografía que coloca en Instagram y demuestra que a sus 64 años de edad no le teme a nada. No es la primera vez qu Laura posa en traje de baño y vuelve a soprender al hacerlo.

La imagen de Laura Bozzo causa polémica en las redes porque, aunque a la famosa conductora le encanta ir a la playa, no acostumbra a compartir fotos en bikini. Algunos usuarios citan que la foto tiene Photoshop, y otros lo niegan.

Cuando entrenas dos horas diarias no pasan los años, por eso me río si me dicen vieja”, escribe La Señorita Laura al pie de la imagen.