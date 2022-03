Laura Bozzo y su carísima ropa que van desde los 5 mil a los 400 mil pesos

Laura Bozzo de 69 años de edad de nueva cuenta, pone a todos impactados en las redes sociales, esto después de haber compartido en el programa Chisme No Like, parte de su guardarropa, el cual tiene diseños de las marcas más prestigiosas del mundo como Gucci, Chanel y Carolina Herrera entre otros.

Y es que no es sorpresa que la conductora peruana, se deje ver con diseños exclusivos en sus fotos, donde muchos se preguntaban si en verdad eran de ella, o solo son parte de las sesiones que se toma para algún proyecto, pero la sorpresa es que Laura Bozzo tiene un costoso imperio de ropa de marca.

Los diseños de esta elegante mujer, van desde trajes sastre, los cuales son uno de sus favoritos, hasta vestidos de una sola pieza, los cuales también combina con calzado de lujo, pues le encanta llevar el glamour hasta los pies, dejando en claro que es una verdadera reina de la moda", le escriben sus fans al ver los diseños extravagantes.

"Laura, todo lo que posee es realmente asombroso", "Laura bozzo tiene muchísimos años trabajando ya esta grande. Excelente gusto para su ropa y decoración de su penthouse como buena leo es INTENSA", "Laura ha trabajado mucho, se lo merece y tiene muy buen gusto", escriben las redes.

Por si fuera poco, el costo de cada uno de los diseños varía, ya que van desde los 5 mil pesos hasta los 400 mil, dejando en claro que no le importa gastar, para ser el centro de atención en los eventos o campañas donde aparece con su estilo único.

Para quienes no lo saben uno de los lugares favoritos de esta famosa sin duda alguna es en Acapulco, donde tiene un maravilloso departamento el cual también recorrió Chisme No Like causando asombro por todas las excentricidades de esta mujer quien ama el lujo total en todos los rincones de su hogar.

Cabe mencionar que desde hace tiempo no la vemos en la pantalla chica, por lo que su público le implora que regrese con uno de sus famosos shows donde ayuda a los más necesitados.