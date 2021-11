Laura Carmine acusa a su expareja el actor Roberto Romano de ser un hombre violento

México. Laura Carmine, actriz originaria de Puerto Rico, Estados Unidos, y quien ha hecho su carrera como actriz en México, señala que el también actor Roberto Romano, quien fue su pareja, es un hombre violento.

Laura Carmine, quien participó recientemente en la telenovela La desalmada, comparte en entrevista con el programa Sale el Sol que mantuvo una relación sentimental con Roberto Romano, pero no le fue muy bien.

“Ojalá encuentre paz en su corazón, ojalá que pueda buscar ayuda, y pueda salir adelante porque lamentablemente ese carácter no te lleva lejos en la vida”, señala la guapa actriz.

Carmine, de 38 años de edad, no quiso abundar en detalles sobre qué tan bien o mal le fue en su noviazgo con Romano, solo se enfocó a desearle lo mejor y que encuentre paz interior.

“No es miedo, no es nada, una, a mí en lo personal no me gusta hablar mal de la gente; lo que aprendí, fue un gran maestro en mi vida, entonces yo creo que con eso me quedo”, dice la guapa actriz.

Laura Carmine. Foto de Instagram

Laura Carmine durante 2016 se mostraba muy enamorada de Romano, pero dos años después trascendió que él la terminó para irse a vivir a España a pesar de que supuestamente estaban muy felices y tenían planes de boda.

Y en la misma entrevisa Laura Carmine expresa lo que le quedó de haber tenido una relación con Roberto Romano, quien recientemente partició en el reality show La casa de los famosos.

“Amarme más, a ponerme a mí como prioridad, que es lo que le digo a todas las mujeres, que siempre saquen la fuerza de ustedes, que no dependan de nadie, ni emocional, ni económicamente, es lo que mejor les puedo decir, que el amor empieza desde uno”. .

Roberto Romano últimamente ha sido señalado de ser un hombre violento ahora con la actriz Natalia Alcocer, exparticipante del reality show Survivor México y en su paso por La casa de los famosos fue tachado también de ser bastante manipulador con Alicia Machado.

Laura Carmine comenzó en México su carrera como actriz, tras graduarse en el CEA y su debut lo tuvo en la telenovela Un gancho al corazón, desde entonces se le ha visto en otras producciones de Televisa como Mi pecado, Corazón Salvaje y Ni contigo, ni sin ti.

Roberto Romano, por su parte, tiene 31 años de edad y es originario del Estado de México. Egresó como actor del Centro de Educación Artística, el CEA de Televisa, y ha actuado en teleseries de Telemundo como El Señor de los Cielos y Señora Acero.