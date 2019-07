Laura Caro anuncia a los cuatro vientos su esperado embarazo

Laura Caro dio a conocer que la cigüeña llegará a su hogar en unos meses más. La cantante quien posee una voz privilegiada se encuentra en su tercer mes de embarazo. A través de redes sociales ha recibido muchas felicitaciones por esta nueva etapa en su vida. Cabe señalar que llegó a pensar que no tendría la dicha de ser mamá.

En una entrevista para la revista TVNotas comentó: "creí que el reloj biológico me había alcanzado, pero tengo tres meses de embarazo, nunca pensé decirlo, ¡voy a ser mamá!".

Asimismo en un post en su cuenta de Instagram Laura Caro manifestó esta inmensa alegría ante la pronta llegada de su primogénito: "no hay palabras que puedan expresar el amor tan grande y lo feliz que me siento de compartirles esta noticia, un sueño que como mujer no pensé que realizaría, ahora la vida y los tiempos de Dios tan perfectos me permitirán convertirme en madre. Feliz y realizada en todos los aspectos, por fin. Pronto les podremos presumir este hermoso regalo del universo, una parte de mi y una parte de el amor de mi vida Sebastian Farrugia. Te amo, eternamente. Gracias por hacerme la mujer mas feliz del universo".

La cantante originaria de Tijuana, Baja California y quien se diera a conocer en el reality musical La Academia, agradeció todas las bellas palabras y felicitaciones por parte de sus seguidores, amigos y familiares.

"Sebastián y yo queremos agradecer infinitamente a todos por darse el tiempo de mandarnos tantos mensajes de amor y todos los hermosos deseos, de manera pública en nuestras redes y de manera privada por mensajes directos. ¡Estamos súper felices! sin duda estaremos compartiendo con ustedes esta bella etapa de amor y felicidad en la que nos encontramos. Gracias familia, amigos, colegas y seguidores por todo su amor".

Amigas y ex compañeras de La Academia no tardaron en felicitar a Laura Caro. "Por fin es publico que seré tía nuevamente y mi Harrison tendrá con quien jugar. Te quiero y se lo que significa para ti todo lo que ha pasado este ultimo año, un sueño mas (de los tantos que soñábamos en el jacuzzi) logrado, felicidades a Sebastián también", comentó Wendolee Ayala quien hace unos meses se convirtió en mamá.

Por su parte Toñita esta convencida que Laura será una gran mamá porque tiene mucho amor que dar. "Felicidades a los nuevos papás y al nuevo hermanito".