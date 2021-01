Laura Elena Villa, viuda de Armando Manzanero, cuenta que el cantante presentía su muerte un mes antes

Tras poco más de una semana desde el fallecimiento de Armando Manzanero, quien en vida fue su esposa, Laura Elena Villa, aseguró que el cantante ya presentía su partida un mes antes del suceso.

La muerte de Armando Manzanero provocó en México un profundo sentimiento de tristeza, al perder a uno de los íconos de la música que trajo al país y al mundo un sinfín de bellas melodías que todos disfrutan.

Pero a quienes seguramente afectó aún más fue a la familia del compositor, quienes vivieron de cerca los últimos momentos de Armando Manzanero.

Mientras que la familia de Manzanero se encuentra en una disputa respecto a lo que será la herencia y las regalías que el músico dejo en su testamento, su vida, Laura Elena Villa, recuerda con mucho dolo lo que fueron los últimos días de Armando antes de siquiera ser diagnosticado con covid-19.

Laura Elena Villa aseguró en una entrevista que Armando Manzanero pudo haber presentido su muerte hace más de un mes, esto por los gestos tan amorosos que tuvo con ella antes de dar positivo a covid-19.

La viuda de Armando Manzanero contó que un 28 de noviembre, justamente un mes antes de su partida, el cantante se acercó a ella para agradecerle lo feliz que lo ha hecho al estar a su lado, algo que extrañó a su esposa por la profundidad de la que salieron sus palabras.

“Era una tarde que estábamos y me dijo, ‘te quiero agradecer por la vida tan preciosa que me diste’”, compartió Laura Elena Villa. “Un mes antes, él me dijo muchas cosas especiales”.

Luego de las bellas palabras que el músico le dijo a su esposa frente a frente, siguió consintiéndola con una cena, en la que siguió agradeciéndole la bella vida que vivió junto a ella, y le dio algunos regalos.

“Me dijo: ‘hoy, especialmente, te quiero agradecer por lo feliz que soy’ (…) era el 28 de noviembre, me regaló unos vestidos, me invitó a cenar, tomamos una copa de vino, o sea, la pasamos increíble”.

“’Ha sido la mejor luna de miel que me has dado’, y eso fue el 28 de noviembre, al mes, él fallece”, contó la viuda de Armando Manzanero, quien desde su muerte había mantenido el silencio.

Laura Elena Villa contó que, a pesar de vivir una mágica noche juntos, esta no fue precisamente la despedida del cantante, pues aún en vida logró verlo antes de fallecer.

Mencionó que antes de que falleciera, se le permitió acercarse a él. A pesar del riesgo, ella nunca se contagió de covid-19.

“Nosotros nos despedimos el 17, consciente, o sea, me dejaron, después de que lo estabilizaron, me dejaron estar con él; me dijo ‘le voy a echar muchas ganas’”.

Durante sus últimos días, Armando Manzanero le había prometido a su esposa que trataría de recuperarse, y que una vez fuera del hospital le prometía casarse con ella por la iglesia, algo que la viuda recuerda con dolor por la promesa que ambos se hicieron que no pudieron cumplir.