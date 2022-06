Laura Flores aparece en el hospital con oxígeno y desata la preocupación de todos

Miami.- La actriz y cantante mexicana, Laura Flores, acudió a su cuenta de Instagram para compartir un video desde el hospital y utilizando oxígeno para informar a sus seguidores sobre su actual estado de salud. La artista dejó a todos con la boca abierta al dejarse ver en una situación muy vulnerable, pero contó que se encuentra mejor.

Laura compartió que está recuperándose de una operación de rodilla en Miami, a la cual fue sometida debido a que padece de osteoartritis, motivo por el cual le colocaron una rodilla de titanio.

"Hola mis corazones, ya estoy en recuperación, salí bien de la cirugía, estoy agradecida con Dios, gracias por sus oraciones y bueno pues, me van a poner a caminar en breve, pero no hablar, hay que echarle ganas y ser valientes", compartió Flores.

Laura Flores, de 58 años de edad, agradeció a sus seguidores, familiares, amigos y colegas de trabajo por todas las muestras de cariño, mensajes repletos de apoyo y oraciones que ha recibido en los últimos días y, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, detalló su operación.

"Me tuvieron que reemplazar la rodilla derecha porque ya estaba hecha pedazos con osteoartritis, y la verdad me estaba costando mucho trabajo lidiar con la rodilla, mucho dolor y aguantar para que no se notara", externó sobre su padecimiento.

Con esa personalidad que la caracteriza, la artista se mostró de buen humor y hasta bromeó sobre su enfermedad, comentó: "gracias a Dios ya tengo la rodilla de titanio, soy la mujer biónica, espero que no me hagan enojar, porque con una patada ya verán cómo les va a ir".

Fue por allá en el año 2008 cuando Laura Flores comenzó con problemas en la rodilla, pero tras una operación, las cosas mejoraron, hasta septiembre del año pasado, que regresaron sus molestias, luego de sufrir una caída, la cual fue deteriorando su estado y la llevó a desarrollar osteoartritis, que hoy la llevó a cirugía y dentro de poco a rehabilitación, recibiendo terapia física dentro de los próximos seis meses.

