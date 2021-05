Laura Flores celebra que su hija María se gradúa con honores en Ingeniería Civil

México. Laura Flores, actriz y cantante mexicana, quien promociona actualmente su tema Absurda libertad, comparte en Instagram imágenes de su hija María, quien ya se graduó como Ingeniero civil.

Muy feliz y orgullosa, así expresa Laura Flores que se siente a ver a su hija María ya graduada y con honores, estro tras haber estudiado la carrera durante cuatro años.

¡Si me preguntan qué siento, es indescriptible mi emoción! Cum Laude en Ingeniería Civil hermosa e inteligente, qué bueno que no quiso ser actriz�", escribe en Instagram la estrella de telenovelas mexicanas como Piel de otoño y Un refugio para el amor.

¡María te amo. No puedo con la emoción ya me arden los ojos de tanto llorar! #graduated #college #engineering", escribe Laura en otra de las publicaciones donde aparece su bella hija María.

María, por su parte, también en Instagram menciona que se siente emocionada previo a su graduación en Ingeniería Civil con el reconocimiento cum laude.

No lo hubiera logrado sin el apoyo de mi familia y amigos, a todos ustedes gracias. Houston te veré en agosto ", expresó María con emoción.

María es fruto del matrimonio que mantuvo la señora Flores con el empresario José Ramón Diez, de quien se divorció en 2007 poco tiempo después de dar a luz a Patricio, el segundo hijo de la pareja.

Es una muchacha íntegra que nunca me ha dado un escándalo de droga ni de embarazo no deseado. Tampoco me ha traído nunca malas calificaciones", confesó tiempo atrás Laura a People en Español.