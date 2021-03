Laura Flores defiende a Pepillo Origel tras polémica porque se vacunó contra Covid-19 en EU

México. La actriz y cantante mexicana Laura Flores sale en defensa del periodista Juan José Origel, tras la polémica que generó por haber hecho público que se fue a vacunar contra Covid-19 en Estados Unidos, y pide que ya lo dejen en paz.

En entrevista con el programa Sale el Sol, Laura Flores, quien próximamente dará a conocer su nuevo tema Absurda libertad, señala que Pepillo Origel no ha hecho nada malo por haberse ido a vacunar fuera de México, puesto que hay muchos mexicanos que también hacen lo mismo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pepillo Origel. Foto de Instagram

Que bueno tiene que haber vacunas para todos, todos debemos de vacunarnos, ya déjenlo en paz. ¿Por qué no va a tener derecho? No me puedo meter en camisa de once varas, pero yo pienso que el señor Origel hizo lo que están haciendo muchísimos mexicanos”, dice la señora Flores, quien desde su juventud ha protagonizado telenovelas mexicanas como Los años pasan y Tú eres mi destino.

Juan José Origel, de 73 años de edad, causó polémica en redes sociales al dar a conocer que fue a Miami, Florida, Estados Unidos a vacunarse contra Covid-19, ya que internautas señalaron que debió esperar en México, país donde vive y le corresponde vacunarse, no no romper las reglas establecidas en cuanto a la organización de la aplicación de dicha vacuna.

Leer más: Vanessa Claudio y Aylín Mujica pelean por culpa de Juan José Origel

Muchas personas lo tacharon de ventajista al no esperar dicha vacuna en México.

Aquí estoy en Miami, me vine a poner la segunda vacuna, así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado de todos modos tenemos que seguirnos cuidando aunque estamos vacunados, esto va a seguir sí, pero yo lo único que le pido a Dios que ojalá todos estemos vacunados ya", dio en sus redes.

Pepillo Origel, originario de León, Guanajuato, México, aseguró que el hate siempre le va a tirar y no le interesa para nada que hablen de él, pues siempre lo han hecho, y aunque el haberse puesto la vacuna al parecer le traerá problemas con el gobierno de Estados Unidos, mencionó estar "curado de espantos", por lo que solo desea seguir trabajando como siempre lo hace.

Foto de Instagram

Pepillo tiene una amplia trayectoria como periodista de sociales y espectáculos. Primero comenzó en su ciudad natal, León, Guanajuato, luego se fue a vivir a Ciudad de México, donde poco a poco comenzó a figurar y destacar. Ha entrevistado a muchas figuras del ámbito social y de los espectáculos y ha tenido espacios en radio y televisión, entre ellos programas como La Oreja y Hablando de.

Recientemente estuvo como invitado en el programa de televisión Miembros al aire, en Unicable, el cual es conducido por Raúl Araiza y Jorge "El Burro" Van Ranki, entre otros, y compartió que en su vida lo único que le falta hacer es producir un programa a su gusto y también señala sobre sus escándalos que "todos tenemos cola que nos pisen".

En la plática que tuvo con los conductores habló respecto a la famosa fotografía que meses atrás se filtró en redes sociales y al parecer difundió un escort y en la que aparece con una playera rota.

Oye, tampoco soy un santo. Todo mundo tenemos cola que nos pisen y a mí realmente no me importa qué me digan. Tengo una familia poca madre, hermosa, que la quiera. A lo mejor cuando vivían mis papás sí me dolía que me dieran un trancazo. Pero se fueron y mira, ya dije: ‘Qué digan de mí misa’”, asegura el famoso Pepillo.

Al parecer dicha entrevista se hizo antes de que el periodista de espectáculos se fuera a vacunar contra Covid-19 a Miami, Florida, Estados Unidos, puesto que no tocan ese tema en ella, y sobre sus escándalos refiere: "Sería triste que dijeran que “no anda con nadie”. También menciona que le encantaría vivir un tiempo en Madrid, España.

Suscríbete aquí a DISNEY PLUS