Laura Flores rompe en llanto por no poder ver a su hija graduarse

Quien no puede contener su tristeza en estos momentos es Laura Flores de 57 años de edad, esto después de enterarse de que no podrá estar en la graduación de su hija María.

De acuerdo con la misma actriz, su hija se gradúa en mayo de la carrera de Ingeniería Civil, pero no podrá estar en el acto académico, por lo que rompió en llanto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Yo desde el día que mi hija María nació he soñado con el día de su graduación, no voy a estar chínguente, que rabia carajo, yo sé que pueda estar con ella después y hacerle una fiesta puedo hacer muchas cosas, pero yo la quería ver desfilando cuando le dijeran su nombre...", dice Laura Flores entre sollozo.

Leer más: Diana Chiquete remarca todo su cuerpo con traje de baño verde

Para quienes no lo saben Laura Flores siempre supo dividir su tiempo entre la familia y el trabajo, por lo que el no estar en su graduación la tiene muy mal.

Dramático para algunos, de mi parte no, 'hay que dramática mamá', me vale gorro lo que digan no me importa, me importa que me voy a perder ese momento, dice Laura Flores.

Como era de esperarse los fans de Laura Flores no se quedaron callados y de inmediato apoyaron la postura de la dolida madre ante la situación.

Leer más: Mejor cuerpo no puede tener Alejandra Pinzón y enseña que es la perfección andando

Ánimo Lau!! pide que la graben sus compañeras para que puedas verla después y gracias a Dios tú y ella se encuentran sanas para poder vivir este momento", le escribe una fan a la actriz originaria de Tamaulipas.

Marina del Pilar asegura que Mexicali tiene la mejor relación binacional de su historia

Suscríbete aquí a Disney Plus