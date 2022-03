Laura Flores se lanza como pop star con nueva canción en inglés

México.- La actriz y cantante mexicana Laura Flores luego de lograr un gran éxito dentro del mundo del espectáculo mexicano busca un lugar en el estadounidense, como una primera prueba decide lanzar su nueva canción completamente en inglés, titulada 'Always be your girl'.

A través de sus redes sociales, Laura, reconocida por un gran número de éxitos en la televisión mexicana, anunció que muy pronto estará estrenando su sencillo en inglés, el cual estará disponible para su reproducción en todas las plataformas digitales de streaming.

Laura Flores quiere probar su suerte en el mundo de la música estadounidense y su próximo lanzamiento es la prueba de que quiere ser una pop star, una balada pop romántica que habla sobre una relación. "Tú eres mi chico, yo siempre seré tu chica", se escucha en el primer adelanto.

Será el próximo mes de abril estará llegando el nuevo tema de Laura dirigido al público estadounidense. Cabe destacar que desde hace varios años la cantante y actriz mexicana radica en Estados Unidos, en donde hizo su vida luego de varios años en México.

A pesar de que no ha logrado el éxito que desea dentro del mundo de la música, Laura Flores ha seguido muy enfocada y constante lanzando canciones para mantenerse vigente, luego de varios lanzamientos en español le toca probar con un nuevo mercado.

