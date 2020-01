Laura Flores será operada de emergencia en Estados Unidos

Laura Flores fue diagnosticada con una hernia en la columna vertebral, por lo que deberá someterse a una cirugía de emergencia. La actriz contó en sus redes sociales que luego de acudir al médico, le realizaron una resonancia magnética y después hizo algunos ejercicios que consistieron en saltar apoyándose con cada una de sus piernas, al hacerlo con la izquierda se calló.

Posteriormente el médico llevó a cabo una revisión a detalle, informandole que deberá entrar al quirófano en calidad de urgencia. "El doctor descubrió que tengo una hernia muy importante entre la L3 y la L4 de las vértebras, está salida la hernia hacia el lado izquierdo, por eso es la pierna izquierda la afectada, está bloqueando el paso de los nervios y la cirugía es de urgencia".

Laura Flores señaló que el médico teme que su problema aumente rápidamente, "si en tres días perdiste reflejos y en tres días ya no puedes con las escaleras, ya no sé qué más te pueda pasar y muchas veces el daño en los nervios es irreversible".

Me voy a presentar a la cita el próximo lunes 27 y yo espero que la cirugía sea entre el mismo lunes o el martes, ya tengo todos los estudios necesarios para el protocolo de una cirugía.

La actriz se mostró muy agradecida con Juan Osorio, productor de la telenovela "Soltero con hijas", ya tendrá que ausentarse por un tiempo de las grabaciones ante su inesperado problema de salud. "Es algo que no me esperaba, estaba muy afectada, mis hijos me preocupan mucho y me entendió, yo no sabía cómo decirle a un productor tan importante de Televisa, cómo le dices que te tienes que ir, que te tienes que operar".