Laura Flores sufre accidente y confiesa que el dolor que sintió la hizo sufrir mucho

México. Laura Flores sufre un accidente y confiesa que el dolor que sintió la hizo sufrir mucho. A través de Instagram, la cantante de temas como Volverán y Fruto prohibido comparte una imagen de cómo quedó su pie, luego de hab erse caído al ir en bicicleta. Afortunadamente no pasó a mayores el incidente.

Laura Flores causa conmoción entre sus seguidores de Instagram tras publicar una fotografía de su pie, el cual luce con una fractura, pues el pasado 24 de agosto iba en su bicicleta por una de las calles de Estados Unidos, donde radica, y se accidentó.

Laura Flores, quien dejó México porque fue amenazada, lo declaró ella misma, ha protagonizado telenovelas como Los años pasan, Clarisa y en años más recientes Piel de otoño, cuenta que un automovilista se distrajo y le pasó una llanta de su automóvil por su pie. Lo curioso es que se dio cuenta de la fractura días después, cuando el dolor la hacía sufrir.

Esto duele mucho Este dedo se me rompió el miércoles pasado y hasta hoy me di cuenta pues fui al doctor por que no podía del dolor. Nada qué hacer, analgésicos y ya”, escribió la cantante, quien es originaria de Reynosa, Tamaulipas.