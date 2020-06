Laura Flores, y Érika Buenfil le responden a Alejandra Ávalos

Alejandra Ávalos se le fue con todo a Érika Buenfil y Laura Flores hace un par de días, ya que la cantante aseguró que el par le hizo la vida imposible cuando apenas iba despegando su carrera, por lo que arremetió contra ellas.

Dicho escándalo se expandió rápidamente como pólvora y las actrices involucradas no dudaron en ningún momento en responderle a la supuesta afectada y esto fue lo que dijeron.

Laura Flores

Laura Flores realizó una transmisión en redes sociales y aseguró que nunca a ido a un show de Alejandra Ávalos quien dijo que tanto ella como Érika Buenfil iban a sus presentaciones para reírse de ella:

"Yo por Ale siempre e tenido un respeto enorme como actriz es una gran actriz y algo que también me gusta es su voz (...) yo jamás juzgaría ni a ella ni a nadie, no me acuerdo de verdad haber ido a un lugar como ella lo establece, pues no me acuerdo y es algo que yo no haría ni con ella, ni con nadie", dijo la famosa.

Luego de la explicación muchos dudaron sobre la veracidad de lo que dijo Alejandra Ávalos, ya que a Laura Flores se le vio muy calmada y confiada sobre lo que dijo la cantante de 51 años.

Érika Buenfil

La primera actriz Érika Buenfil, lejos de aclarar la polémica al igual que Laura Flores lo hizo a su manera y fue por medio de Tik Tok donde solo se burló de las acusaciones, pero antes de hacerlo desmintió a Alejandra Ávalos por medio de Twitter donde recalcó que todo lo que dijo era una vil mentira sobre ella.

"La gente que habla de los demás es porque no tiene nada bueno que decir de ell@s. Comper! que se busque una vida y que se ponga a trabajar. Fin del comunicado, escribió la rubia en Twitter.

Pero más tarde decidió hacer lo mismo que Laura Flores y lanzó un video donde habló sobre la polémica en la que esta envuelta.

"Lo único que puedo decir es que me da mucha tristeza que en tiempo en los que podemos aprovechar, todo el día me han buscado de diferentes medios y el Twitter y todo lo que se ha dicho, yo no puedo decir nada se me cierra la garganta porque es feo que digan cosas que no son ciertas", dijo la actriz.

Cabe mencionar que Alejandra Ávalos empezó su carrera a lado de las dos actrices cuando eran muy jóvenes.

