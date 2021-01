Laura G con vestido de terciopelo se roba suspiros y elogios

María Sonia Laura González Martínez, mejor conocida como Laura G, vuelve a dar cátedra, de como se debe empezar la primera semana del año, prueba de ello fue el vestido de terciopelo, que portó la conductora de 35 años, para aparecer a cuadro en Venga la Alegría causando todo tipo de reacciones en Instagram por lo bien que se miraba.

Fueron más de 33 mil likes los que logró Laura G por su foto, donde se le ve muy guapa con su vestido tinto, además el cuerpazo que se carga deja helado a quien sea pues las curvas de la mujer originaria de la Ciudad de México siempre se han mantenido intactas, pues a pesar de ser madre de dos hijos, se sigue viendo muy bien la conductora de espectáculos.

Para quienes no lo saben del todo Laura G es una mujer que siempre se han mantenido en forma con buena alimentación además de ejercicios, los cuales son habituales ver en las redes sociales de Laura G, quien también tiene un rostro divino, pues basta con ver el cutis de la artista para que todos la llenen de elogios por lo bien que se ve con o sin maquillaje.

"Woo lau te vez hermosa ese look te queda muy bien", "Tan hermosa como siempre Laura...te deseo lo mejor este nuevo año y los que vienen...saludos desde Houston tx bonita...bendiciones para ti", "Estás hermosa lo que ir sigue mujer de mis sueños", "Falto la segunda foto!! La de cuerpo completo", "Espectacular me fascina tu belleza u elegancia saludos Laura", le escriben a Laura G en redes sociales.

Otra de las cosas por las que Laura G es admirada es porque no le hace caso a los haters, pues en infinidad de ocasiones ha sido atacada en redes sociales por su pasado en Televisa, donde se le relacionó sentimentalmente con Carlos Loret de Mola, lo que ocasionó tremenda polémica en la televisora, pues el periodista era casado lo que supuestamente ocasionó conflicto en la vida laboral de la artista.

Por si fuera poco Laura G, tiempo después resurgió como el Ave Fénix entre las cenizas para aparecer en el programa Sabadazo, pero una supuesta mala enemistad con Gomita, puso a la conductora en el ojo del huracán nuevamente, por lo que años después emigró a Tv Azteca donde ha sido bien recibida por el público.

Pero entre sus colegas de la televisora, no les gustó del todo su bienvenida, entre ellos Daniel Bisogno, quien se le fue con todo en el programa Ventaneando, por lo que el conductor supuestamente recibió un castigo por parte de los ejecutivos, por hablar mal de su compañera.

Laura G a pesar de tener muchos fans en su vida también cuenta con muchos haters quienes le han dicho que no la quieren en Venga la Alegría, por lo que cada que falta sus detractores se ponen muy felices, pero cuando ella regresa a la emisión ella les contesta con un poderoso mensaje lleno de amor, con el que deja en claro que no peleara.

De regresooooo a @vengalaalegriatva Gracias por los mensajes , lista para seguir disfrutando de la vida y de este trabajo que tanto AMO ....¡ Feliz Inicio de Semana! PD: La pulsera que me hizo Lisa ... “ Mamá para que no nos extrañes tanto”, escribe Laura G en redes sociales a sus enemigos de una manera muy esplendida pues darse por vencida no es una opción para ella.

Cabe mencionar que Laura G es una mujer que le encanta presumir sus logros en Instagram, desde los logros de sus hijos, hasta lo que hace cuando no está en televisión, ella en todo momento les hace ver su felicidad a sus fieles admiradores.