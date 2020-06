Laura G defiende a El Capi Pérez y al productor de Venga la Alegría de Pati Chapoy

Recientemente en el programa Venga la Alegría "El Capi" Pérez llevó a cabo el sketch "Margarita, de Recursos Humanos", donde expone a los conductores del matutino a burlas subidas de tono y comentarios sarcásticos. Dicho sketch causó la indignación de Pati Chapoy y otros de los presentadores de Ventaneando, ya que consideraron inapropiados los chistes sobre Laura G.

Pati Chapoy, Pedro Sola y Mónica Castañeda criticaron a Dio Lluberes, productor de Venga la Alegría, por supuestamente permitir el bullying laboral dentro de la empresa. "Estamos expuestos no solo a la crítica local sino a la crítica fuera y es muy pesado, tenemos que tener un armamento emocional muy grande, esta niña hace bien su trabajo. Me parece injusto que hagan eso. Al Capi no le estoy echando carrilla, pero sí al productor, no se vale que un productor haga eso".

Ante esto Laura G hizo uso de sus redes sociales para aclarar la situación; junto a una fotografía con Dio Lluberes manifestó: "qué ironía Justo salía de junta contigo Dio, en donde te decía lo afortunada que estaba de trabajar con un gran productor, que siempre busca la unidad entre todos, que siempre busca que la pasemos bien, pro paz, que nos cuida, nos protege y que se desvive por hacer bien su trabajo...y ahora me llegan muchos mensajes en donde te acusan de 'generar negatividad en tu producción', definitivamente no te conocen".

Los que te conocemos agradecemos todos los días tenerte a nuestro lado ❤️ ¡nosotros somos familia!

Asimismo ante las cámaras de Venga la Alegría, Laura G comentó al respecto: "aplaudimos el ingenio de 'El Capi' y también agradezco al equipo de Ventaneando por defenderme pero creo que hubo un malentendido. No estoy molesta, al contrario, estoy muy agradecida de pertenecer a Venga la Alegría, siempre están al pendiente de nosotros como conductores".

Por su parte "El Capi" Pérez argumentó que su trabajo es divertir y no ofender o lastimar a nadie; en caso de hacerlo, señaló, se disculpa al instante.

El conductor de televisión se tomó con humor la situación; en su cuenta de Twitter expresó: "como cuando le piden a la de Recursos Humanos que pase a Recursos Humanos". Asimismo en las stories de su cuenta en Instagram escribió: "¿será que mañana me corren?".

Como cuando le piden a la de recursos humanos que pase a recursos humanos. pic.twitter.com/CKDkPR0Qeo — El CAPI Pérez (@elcapiperez) June 17, 2020

