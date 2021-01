Laura G demuestra a Cinthya Rodríguez que no necesita enseñar tanto

Laura G de 35 años de edad le dio cátedra de vestir a su colega de Venga la Alegría, Cynthia Rodríguez de 36, esto después de que los fans de la conductora, le hicieran saber que ella se viste con mucha clase y que no hay necesidad de mostrar tanta piel como la novia de Carlos Rivera, quien paraliza a todos con su tremenda belleza.

Si echamos un vistazo al Instagram de Laura G, podemos los outfits que la presentadora originaria de Monterrey usa en el matutino, con los cuales se ve sencilla, pero elegante y aunque ella podría hacerle reta a Cynthia Rodríguez con su belleza prefiere seguir manteniendo ese estilo, pues sabe muy bien que le va de maravilla.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Desde vestidos a la rodilla, hasta pantalones de mezclilla o traje, Laura G ha sabido mantener la moda en Venga la Alegría donde le va muy bien, pues tiene excelente relación con sus compañeros con quienes se divierte en cada sección que realizan juntos, ya que a la presentadora le encanta ser dinámica en todo lo que hace.

"Abrazos querida, gracias por el apoyo y difusión a para salvar a los perritos, Dios te bendiga siempre amiga", "Definitivamente eres una fiel exponente de como el vintage es lo más cool! Estamos a Tus órdenes... Si un día nos haces el honor de vestir una de nuestras piezas! Luces bellísima!!!", "Eres una combinación perfecta entre tu papá y tu mamá, eres bonita aunque tú papa haya dicho lo contrario Jajajaj", le escriben a Laura G en redes sociales.

Por si fuera poco Laura G se ha ganado el cariño del público, pues su personalidad ha cambiado bastante desde que salió de Televisa, ya que ha logrado que el público se conecte más con ella en todos los aspectos, pues ahora está mucho más enfocada en el terreno familiar es decir como madre se ha dejado conocer más, mostrando otra faceta.

Leer más: Laura G temerosa y preocupada confirma que tiene Covid-19

Otra de las cosas que ha logrado Laura G es que en verdad no es la villana del cuento como todos piensan, pues ella limpió su imagen después de que todos aseguraran que entre ella y Cecilia Galliano le hicieron la vida imposible a Gomita, cuando estaba en Sabadazo, pero la realidad es que Laura G en verdad es un amor.

Leer más: Laura G conoce la intimidad de Ana Lago, la integrante del equipo Titanes de Exatlón

Además Laura G lejos de tirar hate o pelear con alguien, trata de mandar bendiciones a sus millones de fans, quienes creen ella, pues puras cosas positivas quiere que les suceda a sus fans, con quienes está agradecido por todo el apoyo que recibe de su parte.

Los que me conocen saben que NO soy “niñera” , no se me da ... Pero soy MUY MAMÁ con mis hijos , era la típica que pedía que no le tocaran niños en los aviones , que iba a hoteles “adultos” para no tener niños alrededor. La típica que decía “yo no podría ceder mi tiempo “ ... ¡ Así es esta maravillosa vida! tragándonos cada cosa que decíamos, escribió Laura G en un mensaje lleno de amor.

Laura G con su outfit muy elegante/Instagram

Por su parte Cynthia Rodríguez, sigue feliz con ser la mujer del cuerpazo en Venga la Alegría por lo que ella no le dirá hola a la falda de media rodilla, pues seguirá compartiendo sus encantos con sus millones de fans quienes aman ver a la también actriz haciendo de las suyas en el matutino.