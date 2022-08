Laura G deslumbra a quien se le ponga enfrente con vestido de reina de belleza lleno de glamour

Laura G de 37 años de edad, desató comentarios de todo tipo, esto después de haberse puesto un vestido en color rojo digno de una reina de belleza y además señaló que siempre había deseado ponerse un outfit de esta magnitud, pues antes de que fuera famosa solo lo miraba en la tv, pero ahora se convirtió en realidad.

"Les contaré algo … Hace algunos años veía a las conductoras vestidas de gala con su equipo maravilloso … No me tocaba y en este medio aprendí a desarrollar la paciencia . Un día llegó @george_figueroa a mi vida y me presentó a @victoryjesse …¡ Ellos creyeron en mi ! Y nunca me he vuelto a separar de ellos … NUNCA", escribe Laura G con un vestido en color rojo digno de una reina de belleza.

El outfit en color rojo de Laura G consistió en un vestido color tinto bañado en cristales en manga larga totalmente recto y dándole forma a la figura de la también conductora de Venga la Alegría, quien quedó emocionada por el look digno de una gala como Miss Universo, además de un maquillaje elegante, más no cargado.

"Me regresaron una parte que tenía pérdida, me dieron esa cátedra de creérmela y en cada diseño pusieron tanto amor que me han regalado momentos únicos. Digamos que es el cuento de cenicienta en la vida real…. Con ellos hemos formado un equipo ÚNICO y una amistad inquebrantable… Gracias porque el amor se nota", son las palabras de Laura G ante tanta belleza.

Mientras tanto el público también le dio el visto bueno al espectacular vestido de Laura G quien en realidad parecía otra con tanta belleza, además cada día más se le ve renovada en el matutino de Azteca donde participa.

"Mamácita chiquita hermosa preciosa, cuídate bendiciones y besos, muñeca hermosa que tengas linda noche y un lindo fin de semana hermosa besos", "Te ves guapísima, te ves hermosa y elegante , luces como toda una reina de belleza", escriben las redes sociales.