Laura G disfruta de el carnaval de Mazatlán; espera bebé

La conductora de televisión Laura G visita Mazatlán para presenciar el primer desfile del domingo de carnaval y es acompañada por Roger González. Ambos conducen el programa de televisión "Todo un show", que se transmite por Televisión Azteca de lunes a viernes al mediodía. Ella comenta que está feliz de la vida porque se convertirá en mamá por segunda ocasión.

Foto de Malena Jacquez El Debate

Laura G se casó en 2016 con su amado novio Nazareno Pérez porque se encontraba embarazada de la pequeña Lisa, quien ya tiene 2 años de edad. En entrevista con EL DEBATE, Laura G confiesa que está feliz porque espera a su segundo bebé.

La periodista señaló que el papá de la pequeña se quedó en Ciudad de México para cuidarla, y así ella pudiera viajar en plan de trabajo.

Laura G dice que no tiene ningún problema en compartir con su familia, amigos y seguidores parte de su vida privada.

Será en su programa "Todo un show" donde transmita algunas cápsulas informativas acerca del carnaval internacional de Mazatlán.

La conductora menciona que está feliz por la oportunidad de visitar el puerto de Mazatlán, un destino turístico que tanto le gusta y ha disfrutado al máximo.

