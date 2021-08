Laura G en vestido de lujo desbanca a Cynthia Rodríguez con hermoso outfit

Laura G de 36 años dejó a todos temblando, en especial a su compañera Cynthia Rodríguez y es que apareció con un vestido de noche en color negro el cual se le miraba de lujo.

En el vídeo se puede ver a la conductora de Venga la Alegría con un vestido en color negro con algunos cristales, mientras que el escote de este tenía algunas plumas como detalles.

Con este diseño Laura G dejó más que en claro que Cynthia Rodríguez no es la única que se puede vestir de alto impacto, pues ella también demostró que sabe vestirse muy bien.

"Muy linda!! perseverante y fuerte siempre", "Como sea tu belleza siempre me enamorara totalmente", "Eres una hermosa eres una súper mujer", le escribieron a la famosa.

Pero eso no es todo, ya que Laura G no solo ha jugado con los vestuarios, también con los looks, ya que la semana pasada se hizo un peinado de trenzas con el cual parecía otra.

Además Laura G se ha mostrado un poco más sexy que de costumbre, pues desde hace tiempo le habían dicho que se destapara un poco más y lo consiguió dejando a todos emocionados.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para la presentadora y es que el hate le ha dicho cosas negativas en cuanto a sus looks, pero ella los ignora.